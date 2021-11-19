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2021年11月19日星期五
港聞二
曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
科興研究將拓至半歲嬰
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
教局擬審批私校收債券資本費
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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