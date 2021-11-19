港聞

港聞二

灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美

【明報專訊】「初初真係唔慣，唔『隊出去』真係有排都返唔到屋企，太禮讓唔掂。」N是內地工作的港人，因要穿梭灣區9巿，買了車代步，在「塞車只等閒」的廣州駕駛，他有以上體會。

「唔係吖，𠵱家司機都已經會打燈，尤其喺巿中心。」廣州女士F說。在廣州乘車觀察，這裏的司機沒有香港司機那種孤憤，直角切線超車，車龍游刃見縫插鑽，在乘客位看，有點小驚險，但司機始終一臉平靜，打燈或不打燈，毋須動怒，但要響號。

香港司機熱愛響咹，廣州亦咹聲四起，該巿交警9月起就推行措施，全巿道路全天候禁響咹，只有駛近急彎、坡道頂等影響安全視距的路段，以及爬頭、緊急情况時才可響咹示意。交警亦於巿中心部署「天耳」——「鳴笛抓拍」電子設備，以聲學探頭定位響咹的聲音來源，輔助執法。

遇塞車，或行經醫院、學校、小區等路段響咹；於斑馬線催促行人或正禮讓行人的車輛；在有其他車輛轉線或阻礙自己行駛時響號；在其他車輛起步較慢或緩慢行駛時違法催促，以上全在嚴打之列。然而廣州道旁並非從此靜靜似是流水，如何執法是一大問題，不少司機咹繼續響，車繼續催，尤其晚上的重型車，不時帶着淒厲的號聲呼嘯而過。

塞車分秒必爭 司機不許玩手機

另一方面，為紓緩塞車，交警部門亦分秒必爭。珠海交警在日常監控發現，高峰期也經常有綠燈亮起但前車巋然不動情况，大都是因為司機低頭顧着玩手機。目前珠海交警正在全市監察，一旦發現有司機在綠燈前看手機不開車，將罰款300元人民幣。交警做過統計，如果能在綠燈亮起後立即起步，整個過程只需1至1.5秒，但如司機顧着玩手機，等綠燈亮起再慌忙放下手機入波起步，這個過程就會延長到5至10秒，甚至更長。

內地常以各種口號宣傳民政信息，譬如酒吧街常見一句：「不要打架，打輸住院，打贏坐牢。」宣傳安全駕駛的也不少，如「開車撥接手機，如同手持炸彈」、「實線虛線斑馬線，都是生命安全線」，也有一些似乎有某種生活的滄桑：「紅燈常在心中亮，綠燈才能伴一生。」

文：尚東美

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