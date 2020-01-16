大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲

國際賽奪冠 民間亢奮堪比昔日女排

這個「突如其來」的全球總冠軍，將內地的電競產業推上一個新高峰，僅在B站（bilibili），這場總決賽的直播人氣就高達3.5億，騰訊視頻的直播觀看人數超過8500萬，微博的觀看人數也超過8000萬，有指直播平台鬥魚和虎牙觀看人數加起來也超過1億，還有大批觀眾聚集在廣場、商場等線下場地觀賽。網易電競相關負責人表示，目前內地電競產業已打通上游內容授權、中游內容生產和製作、下游直播平台，形成了一個較完整、成熟的產業鏈。

城市戮力推動 滬京穗發展領先

內地不少城巿戮力推動電競產業，包括推出各種扶持政策，2021全球電競大會上公布的《2020年度全國電競城市發展指數評估報告》顯示，在「電競城市發展指數」綜合排名中，上海、北京、廣州分列前三位。先行一步的上海，已獲不少人稱為「內地電競之都」，廣州遊戲業亦全國聞名，EDG當年就在廣州創辦，其後往上海發展，背後最大股東正是廣州超競投資有限公司。

內地電競用戶數目不斷壯大，預計將突破5億，2021全球電競運動領袖峰會上發布的《2021中國電競運動行業發展報告》指出，過去5年是中國電競產業發展的黃金階段，未來兩年將會邁入新一輪的產業爆發階段。年輕人當然是主力軍，艾瑞諮詢發布的《2021年中國電競行業研究報告》顯示，19至21歲的電競用戶佔比達31.3%，22至24歲佔22.8%，25至30歲佔18.3%。

5億電競用戶撐起產業 年輕人主力

雖然不少人仍然認為電競是「不務正業」，但杭州亞組委11月5日就正式公布8款入選第19屆亞運會的電競比賽項目，此次是電競首次成為亞運正式競賽項目，其獎牌將計入國家獎牌榜，意味電競也可為國爭光。