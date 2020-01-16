大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃

2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到，「支持在深圳前海設立口岸，研究加強與香港基礎設施高效聯通」、「加快通用航空發展，穩步發展跨境直升機服務」。前海管理局於2020年組織編製《中國（廣東）自由貿易試驗區前海蛇口片區水上交通系統規劃》和《中國（廣東）自貿區前海蛇口片區深港跨境直升機航點布局研究》，規劃在前海媽灣片區設置客運碼頭、跨境直升機航點及客運口岸，隨着《國家「十四五」口岸發展規劃》印發，客運口岸在國家層面的規劃得以落實。

「海上看灣區」第四線啟航

另外，在深圳市政府和香港特區政府支持下，「海上看灣區」第四個項目、環香港大嶼山觀光航線正式啓航，從招商蛇口郵輪母港出發，串聯本港10個海上景點，包括內伶仃島、香港機場、青馬大橋、維多利亞港、長洲、天壇大佛、大嶼山、白海豚自然保護區、港珠澳大橋及東西人工島等，航程共4小時。「海上看灣區」此前3個海上觀光航線包括深圳灣航線、港珠澳大橋航線和前海灣航線。

媽灣港改造3年

灣區首5G低碳智慧港

大灣區首個5G綠色低碳智慧港口——深圳蛇口媽灣港開港。1989年建成的媽灣港，經過3年改造，港區佔地98.36萬平方米，設計吞吐能力逾300萬標準貨櫃，可供靠泊世界最大型貨櫃船舶。

改造後的媽灣港是全國最大的「5G+自動駕駛應用示範」港區，5G信號全面覆蓋，38台「5G+自動駕駛集卡」全部無人駕駛，智能操作中心的遠控岸橋司機操作岸橋，從船上搬運貨櫃，卸落自動駕駛集卡上，自動駕駛集卡根據系統規劃線路行駛到堆場，由自動化軌道吊完成堆場收箱作業。港口改造後，碼頭作業效率顯著提升，其中堆場提升45.4%，閘口提升50%，減少操作人員約93名，減少碳排放超過90%。

試管嬰保險產品發行

為全面落實國家三孩政策，廣東省首款對試管嬰兒移植手術提供保障的保險產品「助孕寶」正式發行。該款新型保險針對20至42歲者，由廣東省生殖醫院與中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司聯合推出，在兩年的保險期及其特定延長期內，在廣東省生殖醫院接受「單取卵周期體外受精-胚胎移植及其衍生技術手術」，若連續3次手術失敗，保險公司按照合同約定的金額給付補償金，最高保險給付金為53,888元人民幣。

港澳專才職稱平台運作

為方便港澳專業人士執業，「粵港澳大灣區職稱和職業資格業務一站式服務平台」在廣州南沙政務服務中心和國際人才港人才一站式服務大廳正式對外運作，這是國內首個關於職稱和職業資格業務一站式、全科型的綜合服務平台，可為港澳專才辦理職稱評價和職業資格考試、認可等事項，首批事項清單涵蓋建築和交通工程、基層衛生系列高級職稱評審以及部分級別教師職稱評審。

過去專業人才辦理職稱和職業資格業務要到各業務部門分別辦理，無論線上線下的查詢都不便，無統一對外服務窗口，服務平台設有諮詢服務，有助解決這些問題。

廣州多校試點每周無功課日

廣州市教育研究院「廣州市義務教育階段作業管理工作推進措施調研報告」顯示，各區各中小學正採取多種措施減少學生功課。其中，荔灣區實施中考（初中畢業考試）計分科目和不計分科目作業分類管理；越秀區實施學校作業公示制度，嚴控作業總量；白雲區、南沙區規定小學一二年級不安排書面作業，其他年級各學科都規定了書面作業時間。許多區、校還試點實施每周無功課日，例如番禺區小學全部實施周三無功課日。各區亦規範教師評改功課，例如廣州市白雲區教育局印發《廣州市白雲區義務教育學校作業管理辦法》，包括列明教師「應及時向學生反饋作業批閱結果，共性問題必須做到集體講評，個別問題面批矯正或予以個別輔導；對學生作業中的錯誤，必須督促學生訂正，並做好覆批工作」等。