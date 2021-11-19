嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，一般治濕疹最後一步才用生物製劑，暫未有研究指生物製劑能令濕疹斷尾。他同意應資助極端嚴重患者用生物製劑，但社會資源有限，且治療癌症的生物製劑都非每款有資助，「究竟應誰人優先？怎樣才代表『嚴重』？這很難劃線，應按個別情况考慮」。

藥劑師：屬最後一步 難定優先

醫管局表示重視為所有病人提供適切治療，亦需確保公共資源運用恰當，現設機制定期評估新藥和檢討藥物名冊和安全網資助範圍，會繼續密切留意不同藥物的臨牀醫療和科研實證發展，並聽取病人團體意見。

患者：每針1萬 兩周一針難負擔

30歲嚴重濕疹患者黃小姐的面、頸、手腳皮膚滿是濕疹，她數年前在銀行工作壓力大，濕疹惡化，幾乎全部手腳皮膚都未能「埋口」，不斷滲水流血，手指關節伸不直。她當時開始用生物製劑，首個療程8針，約兩周打一針，每針約一萬元，但因未受控，要接受一年療程。她因經常要覆診而轉職保險，前後花近50萬元治療及紓緩，除了用生物製劑，還看中西醫、買潤膚油及潤膚膏，接近用盡收入，無法再負擔兩周一針，唯有相隔長點時間才注射。

病童染菌發臭 問母「為何生我」

鄭太的12歲兒子也是嚴重濕疹患者，她形容兒子最嚴重時手腳「爛曬」，感染金黃葡萄球菌後會發臭，兒子曾一度問她「為何要把我生出來」，讓她十分痛心。其子數月前開始用生物製劑，她形容明顯改善，「現看到成效，濕疹變得穩定，不用影響學習進度，好想可以繼續」。

香港過敏協會主席何學工解釋，濕疹與發炎反應有關，生物製劑可有效抑制細胞激素引發的發炎反應，適用於中重度濕疹成年患者，以及12至17歲青少年患者。濕疹關注組及香港過敏協會今年10月中至11月對濕疹患者作網上問卷調查，獲216個回覆，六成三認為濕疹開支對經濟「有壓力」及「非常大壓力」。165名有提供治濕疹開支的受訪者中，平均每月開支2943.6元。