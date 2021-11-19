趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」

目擊者高縫供稱，案發當晚7時半與妻經太茂路回家時，在其右方近通風口看到兩男兩女及一名小童。黑衣男及灰衣男（即被告陳眞）糾纏，旁邊兩名女士表現驚恐，並協助阻止。其後，他看到被告右手持刀襲擊黑衣男，並由上而下捅其背4下，刀鋒約4吋長。高稱當時「好驚」，有感人身安全受威脅，遂走入商場高呼「有人斬人」。其後有途人走出商場，高跟隨，看到趙家賢半坐着，用手掩着左耳。

保安：推開被告 突掙脫咬人

保安員陳家盛為太古城的高級管業助理，他稱當日商場有公眾活動，防暴警員約6時半入商場驅散。他駐守二期西面出口時，一名黑衣男經過時說「點解放警察入來，係咪想呢度變新城市廣場？」未幾他聽到有女聲說「唔好拉」，故他上前並在門口看到一名穿白色花衣的女士稱被打，手上有血，黑衣男則「拐吓拐吓咁行」。

陳又看到一男一女拉扯，遂通知管理處同事協助，其後女子坐地，陳亦看到地上有一把刀。趙家賢請陳協助推被告到玻璃門時，被告掙脫，上前抱着趙及咬其左耳，被告隨即被人群包圍。控方問陳有否嗅到被告身上有酒氣，陳稱沒有。

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。案件今續。

【案件編號：HCCC204/20】

（反修例風暴）