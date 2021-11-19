示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動

一被指持磚 兩人叫「警察！快！走！」

3名被告依次為美容市場策劃員何靖莎（23歲）、銀行文員鍾梓軒（25歲）及兼職社工陳詩玲（25歲），同被指於前年12月1日，在黃埔德康街、船景街及德安街一帶與其他人參與暴動。陳詩玲另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一支激光筆。

控方開案陳辭稱，當日數百人參與由尖沙嘴至紅磡的「毋忘初心大遊行」，至晚上約8時，有示威者破壞港鐵黃埔站及吉野家等店。警員目睹次被告與示威者徘徊，他拾起地上磚頭，當時有人擲碎磚。次被告跑到德安街時遭截停，手中一塊磚頭掉下。他被捕後被警長X拖走，其間有人伸手欲搶走次被告。

同時，女警在吉野家附近聽見首被告及第三被告向群眾大叫「警察！快！走！」，二人隨後被捕。首被告當時攜有22條索帶，第三被告背囊被搜出一支屬3B級的激光筆、9包生理鹽水及66包繃帶等。控方依賴3名被告的衣著、裝備、言行和被捕地點，包括涉及藏有磚頭和激光筆，指他們是參與暴動的一分子。

庭上播放片段顯示，吉野家店內有示威者砸毁桌上的電磁爐。分店經理林超凡作供稱，當時身處店外，「舖頭入面我唔知」，他不知道事發經過及維修費用。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 171、172/21】

（反修例風暴）