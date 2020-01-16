稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓

去年6月至今 14分店剩3

CHICKEEDUCK於1990年在港成立，周小龍於1999年購入股權後擔任行政總裁，至前年經營藝術生活百貨，擴大市場至成人服裝及生活用品。他說，過去18個月經營愈趨困難，去年6月在荃灣愉景新城店擺放「港版民主女神像」時分店有14間，至今只剩3間，但無按比例裁員。他又說，內地廠房在公安要求下拒再供貨，屢覓其他廠房亦被「惡勢力」描繪成「一間隨時會被某政權關閉的公司」，強調公司一向奉公守法。他稱近日找到一間印尼工廠後，即有「惡勢力」向對方發送由官媒報道的失實資料，工廠即要求公司以現金繳付全數貨款，令營運資金有「好大壓力」。

不欲影響同事 感激「無人跳船」

他說現時社會「寧左莫右」的氣氛下，租舖遇困難，「同路人業主都怕咗我」，有百貨公司提早與其結束合約，商場業主亦拒絕續約。他說有同事被跟蹤及抹黑、店舖每月接獲數以百計惡意電話，「同事勸我唔好行得咁前」，但他不認為自己「行得前」，認為有不公義就要發聲，「漸漸覺得我嘅固執連累到同事」，但感激同事「無人跳船」。

周小龍提到，天后店上周遭4個政府部門執法要求移走諾貝爾和平獎得主劉曉波雕像，加速他作有關決定。他說當日有謠言稱警方國安處會到場圍封店舖並拘捕他，雖認為有關謠言太荒謬，但亦不希望自己的固執連累同事，「好奇怪佢哋畀咁多attention（注意）我呢間蚊型公司，令到我哋好似政黨、政客，好似好有影響力人物，其實我覺得我只係一個普通市民、一個奉公守法嘅生意人」。

明年下半全面退出 或轉網店

周小龍稱將出售手上餘下約可賣半年的貨品，以及待明年初至年中分店陸續租約期滿後，有秩序地退出。他重申無意離港，會將品牌留在香港，並非結業，暫未有實質計劃，或考慮將手上餘貨運往英國或加拿大等較多港人聚居的國家，繼續以網店形式營運，又或者改辦playgroup、託兒所等，強調品牌在全球包括內地均有商標註冊，「CHICKEEDUCK個名永遠都喺度」。

他考慮把現時天后店改成展覽館，擺放民主女神像及劉曉波像供市民參觀。對於要結束經營多年的品牌的實體店，他感慨「辜負香港人的支持」，承諾「永遠不會放棄香港、不會離開香港」。