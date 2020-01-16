港聞

港聞二

稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓

【明報專訊】被視為「黃店」的童裝連鎖店CHICKEEDUCK昨日宣布明年下半年全面退出本港實體市場。行政總裁周小龍表示，自為社會事件發聲後，過去18個月經營上屢受打壓，供貨受阻撓，員工遭跟蹤及抹黑，形容有「不明惡勢力」阻止他在港經營。他稱經考慮後決定售出手上約可賣半年的貨物及租約完結後，結束經營香港實體店，形容是極不願意妥協下作出的決定，是為了令公司行得更遠。

去年6月至今 14分店剩3

CHICKEEDUCK於1990年在港成立，周小龍於1999年購入股權後擔任行政總裁，至前年經營藝術生活百貨，擴大市場至成人服裝及生活用品。他說，過去18個月經營愈趨困難，去年6月在荃灣愉景新城店擺放「港版民主女神像」時分店有14間，至今只剩3間，但無按比例裁員。他又說，內地廠房在公安要求下拒再供貨，屢覓其他廠房亦被「惡勢力」描繪成「一間隨時會被某政權關閉的公司」，強調公司一向奉公守法。他稱近日找到一間印尼工廠後，即有「惡勢力」向對方發送由官媒報道的失實資料，工廠即要求公司以現金繳付全數貨款，令營運資金有「好大壓力」。

不欲影響同事 感激「無人跳船」

他說現時社會「寧左莫右」的氣氛下，租舖遇困難，「同路人業主都怕咗我」，有百貨公司提早與其結束合約，商場業主亦拒絕續約。他說有同事被跟蹤及抹黑、店舖每月接獲數以百計惡意電話，「同事勸我唔好行得咁前」，但他不認為自己「行得前」，認為有不公義就要發聲，「漸漸覺得我嘅固執連累到同事」，但感激同事「無人跳船」。

周小龍提到，天后店上周遭4個政府部門執法要求移走諾貝爾和平獎得主劉曉波雕像，加速他作有關決定。他說當日有謠言稱警方國安處會到場圍封店舖並拘捕他，雖認為有關謠言太荒謬，但亦不希望自己的固執連累同事，「好奇怪佢哋畀咁多attention（注意）我呢間蚊型公司，令到我哋好似政黨、政客，好似好有影響力人物，其實我覺得我只係一個普通市民、一個奉公守法嘅生意人」。

明年下半全面退出 或轉網店

周小龍稱將出售手上餘下約可賣半年的貨品，以及待明年初至年中分店陸續租約期滿後，有秩序地退出。他重申無意離港，會將品牌留在香港，並非結業，暫未有實質計劃，或考慮將手上餘貨運往英國或加拿大等較多港人聚居的國家，繼續以網店形式營運，又或者改辦playgroup、託兒所等，強調品牌在全球包括內地均有商標註冊，「CHICKEEDUCK個名永遠都喺度」。

他考慮把現時天后店改成展覽館，擺放民主女神像及劉曉波像供市民參觀。對於要結束經營多年的品牌的實體店，他感慨「辜負香港人的支持」，承諾「永遠不會放棄香港、不會離開香港」。

相關字詞﹕周小龍

上 / 下一篇新聞

曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
科興研究將拓至半歲嬰
科興研究將拓至半歲嬰
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文
有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃
P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
教局擬審批私校收債券資本費
教局擬審批私校收債券資本費
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰