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港聞二

涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」

【明報專訊】今年1月一名孕婦在土瓜灣遭警員截查，被指阻礙警員，3日後誕下早產嬰，她早前否認一項阻礙公職人員罪名，昨日出庭自辯時憶述，當日有人取其身分證後，她聽到一把男聲說「因為你拒絕出示身分證，所以我唔知你叫咩名，你個死肥婆」。被告姊姊亦有出庭作供，她稱不斷與警員理論後，警員才肯解開手扣，她作供時一度情緒激動及哭泣，「講完呢堆嘢先解我妹妹手扣，唔係今日見唔到個BB」。

稱有取身分證 惟沒人接

「健康原因」 懷孕不願站一旁

被告劉笑芬（43歲）供稱，當時她欲下樓散步，看到一群警察查身分證，其後她被截查，當時她有取出錢包及身分證，惟沒人接過。警長黎錦耀要求她站在一旁，她心想有街坊剛完成隔離，因健康原因不想過去，向警員稱「我大肚唔想企埋去」。警長拒絕並開始罵她，一度扯她及警告要拘捕，被告曾回應「你鍾意拉就拉」。

被告續稱，有人取其身分證，亦聽到一把男聲說「你個死肥婆」，其後被告不適坐在地上，警員卻合力將她拉起及鎖上手銬，其弟弟及姊姊到場後與警員理論。救護車到場後，被告遭抬上擔架牀時，警方都沒有解開其手銬。

控方：警員曾問肥定大肚

控方盤問時指出，被告拒絕出示身分證，警員多次警告不果，宣布拘捕後，被告才出示身分證，被告表示不同意。控方又稱，關於懷孕一事，警員曾問「你肥定大肚」，被告回答「我係唔話畀你知」，被告表示不同意，並稱自己站在一旁時已提及懷孕。

辯方傳召被告姊姊劉雪媚作供，她稱收到街坊通知後趕到現場，告訴警員妹妹懷孕，並找了木板讓被告墊着坐，惟遭警員拒絕，更稱被告是犯人，着劉不要阻礙警員執法。案件押後至11月26日結案陳辭。

【案件編號：KCCC1761/21】

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