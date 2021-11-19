港聞

港聞二

教局擬審批私校收債券資本費

【明報專訊】部分私立學校向家長收取債券、資本費、提名權費等籌集資金，教育局擬逐步引入機制審批私校學費以外費用。教育局首席教育主任（特別職務）何慕琪昨在局方網上專欄「局中人語」撰文，指機制主要考慮合規要求、學校管治、資訊透明度及保護家長4原則。何稱，局方建立機制時會顧及私校實際情况及需要，避免過度影響私校運作或發展計劃，已設過渡安排，私校上學年起收取其他費用時要向局方申請。

申訴署去年批評 局方稱回應意見

申訴專員公署去年初發表調查報告，指教育局不審批私校其他收費，是當局寬鬆解讀法律條文，做法與《教育規例》規定有矛盾。何慕琪昨撰文，稱因應社會關注及公署意見，教育局正就審批私校收取資本費、債券、提名權費等其他費用，制訂綜合申請及審批機制；局方去年11月至今一直與私校界別就建議機制溝通，了解學校實際運作及意見。

上學年過渡安排 收費須申請

她說，局方建議要求學校收取其他費用除要遵守《教育條例》、《教育規例》和其他相關法例，亦要清楚通知家長費用種類、金額、籌集用途等。研究引入審批機制的同時，教育局去年已就上學年（2020/21）起收取其他費用引入過渡安排，私校須向當局提交申請，局方會考慮收費目的及用途、學校收費前是否已諮詢或通知家長、有否適當回應家長疑慮等，才會批准收費。

何又說私校自負盈虧，在適齡學童人口下跌趨勢下，部分學校受收生及學生流失影響；若長期收生不足，學校財政及日常營運無可避免出現問題，甚或停辦。她提醒家長安排子女入讀私校或參與學校籌集資金計劃時，應向學校索取財務資訊等資料，考慮當中風險及對學校持續營辦是否充滿信心等，以保障自己權益。

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