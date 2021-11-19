foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金

未調整最低服務費

7名外賣員代表昨午3時到foodpanda上環總部與資方第二次會面，當中包括有南亞裔及本地外賣員，並有車手、步兵。談判定出最終方案，當中訂單最低服務費未調整，但將維持現有水平至明年6月底；資方亦承諾下星期一開始，直到明年6月底，將在平日增設繁忙時段獎金；並會在明年2月改善外賣距離計算方法；在此之前，當實際送餐距離與直線距離差異超過1公里時，foodpanda將向車手補發5元，有關安排12月1日生效。

勞資雙方昨晚近10時會見傳媒。foodpanda營運總監Pedro Dias形容，兩日會面內容有成效、有建設性，相信新方案能改善車隊送餐體驗。他表示公司會從這次經驗學習，日後會與車隊加強溝通。對於勞方提出15個訴求，他表示部分訴求涉及技術問題，需待2022年才能解決。

foodpanda及後發出新聞稿，稱公司代表與送遞員代表就15個訴求逐一提出方案及切實可行新措施，而方案亦全數獲送遞員代表一致支持。

資方：部分訴求待2022解決

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興透露，公司承諾上訴機制將會更透明、更人性化，明年1月亦會在尖沙嘴增設辦公室，讓員工可以上門申訴。他強調是次因各工友團結，才能逼使公司正面回應訴求，呼籲員工日後繼續一起監察公司。

員工代表鄭先生表示，大部分「積怨已久」問題都得以改善，包括外賣地圖距離計算方法，形容公司有誠意解決問題。罷工團隊一直強調要調整最低服務費，但最終期望落空，鄭表示「很抱歉」，說自己辜負工友支持，但相信最終方案已達公司底線，形容是「不完美、可接受」。

員工代表：不完美可接受

另一外賣員代表Waqas Fida形容資方提供良好的解決方案，呼籲所有員工返回工作崗位，並宣布罷工已經結束。