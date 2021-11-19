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港聞二

古洞擬建新醫院 配合北都科研發展

【明報專訊】《施政報告》提出發展「北部都會區」，提供逾92萬個單位，長遠料可容納250萬人居住。發展局長黃偉綸接受港台訪問時稱，北部都會區未來或有3間大型醫院，包括在北環線古洞站附近預留土地興建新醫院，連同北區醫院擴建及在洪水橋興建新醫院，3間醫院各提供逾2000張病牀。據了解，古洞新醫院將以創科角度設計，配合北部都會區內的科研發展。

洪水橋醫院病牀研增至2000

黃偉綸表示，北區醫院預料2028年完成擴建，將來能提供逾2000張病牀；洪水橋新醫院亦已在第二個10年醫院發展計劃，原計劃設1500張病牀，黃偉綸透露，食衛局及醫管局正研究可否將病牀數目增至2000張。北區醫院原本只有600張病牀，當局在2016年公布的第一個10年醫院發展計劃，其中一個項目是擴建北區醫院，計劃額外提供1500張病牀。

類似威院瑪麗 發展教學醫院

據了解，初步構思中古洞新醫院不止提供治療，發展層次將類似瑪麗及威爾斯親王醫院，並配合未來北部都會區發展，可在新醫院從事研究，甚至發展成為教學醫院。連同規劃中的洪水橋新醫院及將擴建的北區醫院，北部都會區可能會有3間大型醫院。消息指未必需要3間醫院都配合科研，但預計古洞新醫院規劃及興建需時，日後要視乎區內科研發展，有可能先提升北區醫院的設施以配合，而醫管局第二個10年建院計劃料亦會因應新院規劃要調整。

北部都會區約有240公頃土地預留創科發展，黃偉綸稱，其中河套區87公頃土地，預料今年稍後時間便有第一組土地交予創科局，2025年可完成將生地變熟地的工作，河套以南約80公頃土地，他預料在2027至30年逐步完成土地平整。

河套87公頃料2025變熟地

《施政報告》亦提到，探討在東鐵線羅湖站及上水站之間，增設「羅湖南站」，黃偉綸稱羅湖南站將來會有住宅供應；至於位處東面的文錦渡及蓮塘香園圍口岸，他稱初步計劃用作物流、商住綜合發展，具體內容有待研究。

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