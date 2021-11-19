P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃

迎頭對撼 的士撞行人路消防栓

事發昨日清晨6時44分，一輛新界的士沿元朗錦田公路往凹頭方向行駛，駛至永隆圍對開，一輛掛有P牌七人車在彎位失控越線，兩車迎頭對撼。的士被推上行人路，左邊車身撞毁消防栓；七人車打「白鴿轉」後停下。兩車均嚴重損毁，的士駕駛室變形，司機重傷昏迷被困車內。消防及救護員接報到場將的士司機救出，送往博愛醫院搶救，延至7時51分證實不治。七人車司機及女乘客亦告受傷，事後躺在路邊，由救護員治理後送往博愛醫院救治。

意外中死亡的士司機姓鄧，57歲，為一名退休警長，退休前隸屬新界北總區交通部執行及管制組，與家人同居於八鄉新隆圍。本報昨到訪其寓所，家人拒訪。

涉酒駕致他人死亡 司機被捕

肇事七人車男司機姓郭，21歲，意外後受傷仍清醒，在場接受酒精呼氣測試超標，讀數錄得63度，涉嫌酒後駕駛引致他人死亡被捕。26歲李姓女乘客則受輕傷，其後一同轉送屯門醫院救治。

據網上肇事七人車車Cam片段，當時七人車沿錦田公路往八鄉上村方向高速行駛，至事發位置前左彎位，突然失控越線與的士迎頭相撞。

警方事後封鎖現場調查車禍原因，一度懷疑車禍中可能有人受藥物影響，召來緝毒犬協助搜查七人車，但未有發現可疑物品。案件交由新界北總區交通特別意外調查組跟進。