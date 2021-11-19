港聞

港聞二

P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃

【明報專訊】錦田公路昨晨發生嚴重車禍。一名退休交通警長轉任的士司機，昨晨開工時，的士被一輛懷疑越線P牌七人車迎頭相撞，退休警長重傷昏迷，送院搶救證實不治。七人車司機與女乘客亦告受傷，七人車司機涉酒後駕駛被捕。

迎頭對撼 的士撞行人路消防栓

事發昨日清晨6時44分，一輛新界的士沿元朗錦田公路往凹頭方向行駛，駛至永隆圍對開，一輛掛有P牌七人車在彎位失控越線，兩車迎頭對撼。的士被推上行人路，左邊車身撞毁消防栓；七人車打「白鴿轉」後停下。兩車均嚴重損毁，的士駕駛室變形，司機重傷昏迷被困車內。消防及救護員接報到場將的士司機救出，送往博愛醫院搶救，延至7時51分證實不治。七人車司機及女乘客亦告受傷，事後躺在路邊，由救護員治理後送往博愛醫院救治。

意外中死亡的士司機姓鄧，57歲，為一名退休警長，退休前隸屬新界北總區交通部執行及管制組，與家人同居於八鄉新隆圍。本報昨到訪其寓所，家人拒訪。

涉酒駕致他人死亡 司機被捕

肇事七人車男司機姓郭，21歲，意外後受傷仍清醒，在場接受酒精呼氣測試超標，讀數錄得63度，涉嫌酒後駕駛引致他人死亡被捕。26歲李姓女乘客則受輕傷，其後一同轉送屯門醫院救治。

據網上肇事七人車車Cam片段，當時七人車沿錦田公路往八鄉上村方向高速行駛，至事發位置前左彎位，突然失控越線與的士迎頭相撞。

警方事後封鎖現場調查車禍原因，一度懷疑車禍中可能有人受藥物影響，召來緝毒犬協助搜查七人車，但未有發現可疑物品。案件交由新界北總區交通特別意外調查組跟進。

上 / 下一篇新聞

曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
科興研究將拓至半歲嬰
科興研究將拓至半歲嬰
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文
有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
教局擬審批私校收債券資本費
教局擬審批私校收債券資本費
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓
稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰