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港聞二

美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實

【明報專訊】美國國會「美中經濟與安全審議委員會」（USCC）發表報告，提及《港區國安法》實施顛倒了香港的社會及政治環境，修改選舉制度令立法會變成「橡皮圖章」。特區政府昨日凌晨發聲明，「堅決反對及強烈譴責委員會在報告中的多項不實指控」。外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，指有關報告滿紙謊話、穿鑿附會，是對香港事務和中國內政的粗暴干預。

報告指新選制令立會成「橡皮圖章」

報告列舉多項國安法對香港的影響，如港府將和平政治參與視作顛覆；有權阻止人們出境香港；教育課程要求教師宣揚共產黨史觀；國安法案件主審法官由指定法官名單中選出，港府可確保法官「親政府」，削弱司法獨立。報告認為，嚴格執行國安法令香港失去國際金融中心優勢。

USCC建議國會修訂《香港自治法》，在年度報告增加內容，審視港府是否侵犯港人移民自由；建議修改《美中關系法》要求貿易代表在有關中國是否遵守加入世貿承諾的年度報告中，評估香港的單獨關稅區待遇。

港府反駁稱國安法實施後，香港社會由亂轉治，確保全面準確貫徹「一國兩制」和保障高度自治，市民繼續依法享有《基本法》下的權利和自由；國安法鞏固香港作為國際金融中心的地位，有利吸引各地投資者前來營商和投資；國安法要求學校推展國家安全教育，不同地方對實施國安教育及培養學生國民身分均有不同做法；基本法訂明香港特區享有司法權和終審權，法院獨立審判，不受任何干涉。

港府強烈反對USCC建議就香港遵守世貿規則的情况作報告，稱香港作為單獨關稅區，以「中國香港」名義作為世貿組織成員的權利不由任何國家單方面決定。

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