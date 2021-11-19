有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文

只計首兩提名 張雅麗排葉劉第3

立法會議員謝偉俊曾參與修改選舉制度的法案委員會，他稱一般理解每名選委在同一界別只能提名一人，但法例亦提到如參選人提名多於所需（即每個界別兩人），多出的可歸予另一名獲同一選委提名的參選人。他認為相關法例行文混亂，且十分技術性，此部分是附例、「通過得十分匆忙」，未來需要修改。本報向選舉事務處查詢選委提名問題，至截稿前未獲回覆。

謝偉俊：附例行文混亂 需修改

港區婦聯代表聯誼會名譽會長張雅麗先後提名葉劉淑儀和曾麗文。就葉太的提名，選舉主任其後信納且確認的選舉有效提名人資料上，每界別只有首兩人提名，第五界別只有黎棟國、陳馮富珍。在曾麗文的提名表格，張雅麗的優先編號為第1，估計她給曾麗文的提名有效。

葉劉：勿太早論斷新選制不清晰

葉劉淑儀稱不認為要太早論斷新選制不清晰，是新制剛運行有部分人不清楚。她稱，遞交提名時選舉主任核對她所得提名，告知她有選委已提名其他參選人，要將提名刪去。翻查資料，該選委是食衛局前局長高永文。

法律界選委李連君亦分別提名新界北參選人沈豪傑和新界東北的民主思路黃頴灝。翻查提名表格，李連君在沈的提名表格上優先編號是4，在黃的提名表格上為第二。由此估計，即使沈豪傑較早報名，但選舉事務處按優先編號確認提名，故李連君的有效提名屬黃頴灝而非沈豪傑。

港島西參選人還有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛；新界北參選人包括民建聯劉國勳、香港新方向張欣宇；新界東北參選人還有民建聯陳克勤、新民黨李梓敬和黃成智。

謝偉俊已參選選委會界別，該界別共51人參選，名單詳見立法會選舉網站。