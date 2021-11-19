港聞

港聞二

有選委地區直選重複提名 葉劉超出所需 提名歸曾麗文

【明報專訊】每名選委只能在立法會同一界別中提名一名參選人，本報發現第五界別選委張雅麗先後提名參選港島西的新民黨葉劉淑儀、新界北的曾麗文，曾麗文遞交選委提名為下限10個。不過，選舉條例提到，參選人的提名若「屬超出所需」，會「視為不曾在該份提名書上簽署為提名人」。葉太在第五界別按優先次序獲黎棟國、陳馮富珍和張雅麗3選委提名，多於所需的兩個，排第3的張雅麗的提名被選舉主任不視作有效，故料曾麗文所獲的張雅麗提名仍被視作有效。

只計首兩提名 張雅麗排葉劉第3

立法會議員謝偉俊曾參與修改選舉制度的法案委員會，他稱一般理解每名選委在同一界別只能提名一人，但法例亦提到如參選人提名多於所需（即每個界別兩人），多出的可歸予另一名獲同一選委提名的參選人。他認為相關法例行文混亂，且十分技術性，此部分是附例、「通過得十分匆忙」，未來需要修改。本報向選舉事務處查詢選委提名問題，至截稿前未獲回覆。

謝偉俊：附例行文混亂 需修改

港區婦聯代表聯誼會名譽會長張雅麗先後提名葉劉淑儀和曾麗文。就葉太的提名，選舉主任其後信納且確認的選舉有效提名人資料上，每界別只有首兩人提名，第五界別只有黎棟國、陳馮富珍。在曾麗文的提名表格，張雅麗的優先編號為第1，估計她給曾麗文的提名有效。

葉劉：勿太早論斷新選制不清晰

葉劉淑儀稱不認為要太早論斷新選制不清晰，是新制剛運行有部分人不清楚。她稱，遞交提名時選舉主任核對她所得提名，告知她有選委已提名其他參選人，要將提名刪去。翻查資料，該選委是食衛局前局長高永文。

法律界選委李連君亦分別提名新界北參選人沈豪傑和新界東北的民主思路黃頴灝。翻查提名表格，李連君在沈的提名表格上優先編號是4，在黃的提名表格上為第二。由此估計，即使沈豪傑較早報名，但選舉事務處按優先編號確認提名，故李連君的有效提名屬黃頴灝而非沈豪傑。

港島西參選人還有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛；新界北參選人包括民建聯劉國勳、香港新方向張欣宇；新界東北參選人還有民建聯陳克勤、新民黨李梓敬和黃成智。

謝偉俊已參選選委會界別，該界別共51人參選，名單詳見立法會選舉網站。

上 / 下一篇新聞

曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備
科興研究將拓至半歲嬰
科興研究將拓至半歲嬰
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
「染毒」內蒙郵件包裝 收件人檢測陰性
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
美報告批國安法顛倒港環境 港府：指控不實
P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃
P牌七人車疑酒駕越線 警長退休駕綠的遭撞斃
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
古洞擬建新醫院 配合北都科研發展
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
foodpanda談判達共識 增繁忙時段獎金
教局擬審批私校收債券資本費
教局擬審批私校收債券資本費
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
涉阻差辦公自辯 孕婦：聞男聲呼「死肥婆」
稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓
稱遭打壓 CHICKEEDUCK將撤港實體店 「惡勢力阻經營」 員工被跟蹤 供貨受阻撓
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
示威者砸吉野家 3人被指把風控暴動
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
趙家賢被咬耳案 目擊者：被告「愈嚟愈瘋狂」
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
3女阻拘示威者襲警 囚4至5月
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
嚴重濕疹者嘆生物製劑貴 盼政府資助
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：前海客運口岸 納十四五規劃
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
大灣區GBA時政一周：全國電競產業望2000億 廣州躋三甲
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
灣區手記：與N一席話：「隊出去」回家 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】袁嘉蔚畫豬道毁滅諷捕殺 Ms Mo獄中得到「前所未有的休息」
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】睡前relax 候任主教靠韓劇
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】謝偉銓關注同業屋署跪地做嘢
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】理大將迎85歲 大輝講到土地問題
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰
【Emily】獲選舉錦囊 馮煒光：CY提唔好咁攰