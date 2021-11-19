工人困污水廠沙井1死3傷 井內傳呼救 女工落井了解斃命

夫婦同遇事 妻死夫傷

事發昨午4時許，3名男工人在污水處理廠一個沙井內進行工程，一名女工在地面監察，突然聽到井內有人感到不適，並叫救命，女工遂進入沙井了解，同感不適，工友見狀報警。

消防到場發現女傷者俯伏在8米深沙井底部，被0.5米深的水浸着，3名男工人倒臥在離地6米的工作平台上。消防花逾一小時逐一救出4人，51歲鍾姓男工人腳傷，清醒被送往北大嶼山醫院治理，其後轉送瑪嘉烈醫院；46歲王姓女工人昏迷，被送往北大嶼山醫院，其後不治；59歲梁姓及60歲李姓工人昏迷，分別被送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。

李姓工人為女死者丈夫。警方正調查工人突感不適原因，勞工處亦到場調查。消防稱涉事沙井8米深，面積6米乘7米，井口1米乘1米，由於現場狹窄黑暗，水位有上升可能，增加搜救困難。

不適原因待查 工會：或有毒氣

渠務署表示對事件深表難過，向死者家屬致以深切慰問，會聯同承建商盡力向家屬提供適切協助；意外後已即時要求該承建商停止工作及做安全檢查。

熟悉沙井工作的香港建築模板業職工會主席魏小麟表示，對事件感痛心。他稱根據相關指引，無論沙井下還是地面的工人，均需有足夠安全措施。魏稱施工現場應有一名安全督導員指揮，應留意現場並不時提醒工人，協助地面及沙井內工人溝通，免生意外。他又指沙井工作有一定危險，有時要在較窄較黑環境工作，亦可能有有毒氣體，促地盤必須跟足安全指引，政府亦應加強工人安全意識。