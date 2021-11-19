天文台獲全球首個認證 氣球升空3萬米 觀測風雲百年

早年人手放 04年自動化

林學賢表示，自1921年起，天文台已於尖沙嘴總部施放測風氣球，直至戰後尖沙嘴一帶迅速發展，建築物愈來愈多，天文台於1951年在總部以外約1公里的京士柏山丘上建立高空氣象觀測站，一直運作至今。施放氣球技術數十年來多次「升級」，由最初人手施放，到2004年引入當時全亞洲首台自動施放氣球裝置，進入自動化時代；連繫氣球升空的「探空儀」技術亦不斷改良，由百年前以人手在地面以經緯儀追蹤氣球，到1949年引入無線電探空系統傳送高空氣溫、濕度及氣壓等數據；直至1997年探空儀使用全球衛星定位系統測風技術，收集的數據愈來愈多，亦更準確；探空儀重量則由百年前約1.2公斤，降至現時約80克，重量大減逾九成。

全球同步放波蒐預報原始資料

林形容，「（放波）是一項幾神聖的任務」，現時天文台會於早上8時（即格林威治時間凌晨0時0分）及晚上約8時與全球百多個高空氣象站同步「放波」，收集的數據經世界氣象組織系統，向全球氣象單位發放，是電腦數值模擬的最原始資料，未來數天天氣預測全靠這些資料。他說，現時每個氣球的成本約2000元，打風會加密施放次數，例如8號風球會增至每日4次；翻查資料，1940年代每次「放波」成本為160元，好像較現時便宜，但較當年一個「白領」打工仔百多元月薪還高。

由2017年起，世界氣象組織透過認證機制，表揚世界各地維持優質氣象觀測，並妥善保存歷史資料數據的氣象站。至今全球約有300個具百年或以上歷史的觀測站獲認證，京士柏的高空觀測站是其中之一，亦是全球首個高空觀測站獲認證。