男警駕白牌秘撈接送 罰款5000停牌15月

兩名被告依次為葉東慈（24歲、診所護士）和張家強（29歲，報稱公務員）。首被告承認一項招攬他人乘坐以出租或取酬方式載客的車輛罪名；次被告則承認各一項駕駛汽車作出租或取酬載客用途及沒有第三者保險而使用車輛罪名。

求情稱為籌備婚禮掙外快

辯方求情時指出，二人均無刑事及交通紀錄，葉為張家強的弟婦，她因懷孕及育有幼童，為掙錢才犯案。張則因要籌備婚禮，欲掙外快才鋌而走險，現在可能面臨紀律處分，因小失大。

案情指出，今年6月3日警方在拍賣網站Carousell發現有非法出租車服務，發現首被告於網站推廣花車租賃服務，次被告擔任司機。喬裝警員向首被告用1388元預約服務，並預約同月17日接載到長沙灣富榮花園，預先繳付388元訂金。當日兩名喬裝警員與次被告見面，支付餘款，首被告接載兩人到富榮花園。兩名被告被捕，涉案車輛並非兩被告登記，車輛第三保亦無涵蓋出租及取酬的載客服務。

【案件編號：KCCC 3323/21】