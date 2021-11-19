指不肯定及早抽血有助病情 專家：急性心肌炎無藥可醫

稱無特定表徵 需檢查判斷

屯門醫院心臟科顧問醫生譚樂忍供稱，死者蘇潔茵（終年21歲）2017年1月4日入住瑪嘉烈醫院，下午6時及晚上10時的驗血報告顯示，肌鈣蛋白指數由775上升至超過3萬，翌日更升至8萬多，正常範圍應少於1，數字愈高代表心臟損害更大，對年輕無病史的病人而言，肌鈣蛋白升幅如此大，很可性有急性心肌炎。

譚樂忍說，急性心肌炎無特定指向性表徵，即使死者入院時的表徵與心肌炎脗合，仍需要進一步檢查判斷。譚又指出，死者當時白血球上升、神志不清，當時醫生推斷有中樞神經感染，譚認為是「可以理解」。

庭上另一關注，該醫院內科醫生當日早上11時許指示醫護人員為死者驗血，醫護相隔3小時後才為死者抽血，下午6時許出報告。譚樂忍稱「我會希望早啲，早啲抽早啲知唔正常結果」，及早考慮是否心臟問題。惟死者患有急性暴發性病毒性心肌炎，12小時內曾4次心臟停頓，加上至今全球均無方法治療急性心肌炎，院方只可提供支援性治療，只能說是「報告返嚟，追唔上轉差嘅速度」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 89/17】

（死因研訊）