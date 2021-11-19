聯合醫院女嬰夭折案 專家：料吸盤錯置 出血風險增6倍

報告無記錄位置 「若正確不必吸4次」

為胎兒放置吸盤的醫生判斷胎兒頭部處於枕前位，即其臉部朝下，後來接手的顧問醫生判斷是枕後位，即臉部朝上，女嬰最終以枕後位出生。港大婦產科名譽副教授梁國賢估計，醫生因誤判胎位，錯置吸盤於近前腦囟的位置，令腱膜較易受拉扯，致血管破裂，造成帽狀腱膜下出血。他強調，醫療報告中沒有吸盤位置的紀錄，只能估計當時情况，但認為產婦的宮頸全開，胎兒頭部亦深入盆腔，若正確放置吸盤，應毋須4次使用吸盤才拉出胎兒。

梁國賢續稱，帽狀腱膜下出血是真空吸引術的已知風險，在約0.5%使用吸盤的嬰兒中出現，沒使用吸盤的嬰兒則只有0.05%風險。加上女嬰是母親翁美容的第一胎，亦多次使用吸盤，令頭皮受創，兩者均增加帽狀腱膜下出血風險。

院方在女嬰出生後逾3小時，即1月30日早上6時許診斷女嬰帽狀腱膜內出血。兒科專家證人李誠仁認為，女嬰早在凌晨4時45分出現血酸性、血色素低、休克等徵狀，當時應診斷為帽狀腱膜下出血，需大量輸血。

另一專家指院方斷症慢失治療良機

院方7時許為女嬰輸血，李誠仁認為，當時女嬰已「七孔流血」、大量失血，錯失最佳的輸血時機，當時院方甚至考慮輸未配血的血液，反映情况之危急。李誠仁補充，女嬰起初輸血時，可能因血包中缺乏血小板等因子，反而令血液稀釋，削弱凝血力，構成惡性循環。據他了解，兒科沒有大量輸血程序指引，即沒有訂明輸紅血球、新鮮血漿等血製品的比例。因應兒童與成人體型相距甚遠，他建議兒科「度身訂做」相關指引。研訊今續。

【案件編號：CCDI-261/2016】

（死因研訊）