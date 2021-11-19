戀童癖私家偵探狎童拍片 認8罪囚3年2月

【明報專訊】30歲私家偵探去年涉非禮4女童，包括摸胸和偷拍裙底等，被捕後被發現手機內有逾百條兒童色情影片及相片，再揭發他將陽具放入另一名女童口內射精，他早前承認非禮等8罪，昨於區域法院判刑。暫委法官張潔宜判刑時指出，被告與受害女童年齡差距大，有戀童癖且重犯風險偏高等加刑因素，加上被告製作及管有色情物品，間接鼓勵兒童色情行業，決定判處被告監禁3年2個月。
官：重犯風險高成加刑因素
被告叶厚鑫（30歲），承認3項非禮、各1項向16歲以下兒童作出猥褻行為、作出有違公德的行為、公眾地方作出擾亂秩序的行為、製作和管有兒童色情物品罪。
求情稱父同好兒童色情
辯方早前求情稱，被告疑因照顧偏好兒童色情的父親而染上陋習，事後愧對家人，尤其是任職警員的胞弟，擔心會影響其升遷。辯方昨引述兩份精神報告指出，被告無精神病，但有戀童癖，心理專家報告評估重犯風險是中度至偏高。
張官判刑表示，非禮是嚴重罪行，涉及兒童更甚，判刑必須具阻嚇。案中被告與多名女童的年齡相距13至20年，且短時間內多次犯案，藉搭訕女童降低警覺，又攝錄犯案過程，加劇事主及家人創傷和痛苦，而報告顯示被告重犯風險偏高，均屬加刑因素。
張潔宜引案例指，製作及管有兒童色情物品間接鼓勵兒童色情行業，案中涉及的色情物品包括綑綁兒童雙手、集體性愛等情節，部分更屬於「第四級」色情物品，須採納嚴厲判刑。
案情指，被告去年5月在慈雲山一屋邨外搭訕9歲女童W，強行將她拉至後樓梯間向她手淫，要求她觸摸陽具被拒。兩個月後，被告在葵涌一屋邨以拍攝校服校徽為由，先後觸摸12歲女童X及16歲女童Y的胸部。同年9月尾隨13歲女童Z，以相同理由摸其胸部及小腿，更掀起其校裙拍攝裙底。
被告其後被捕，警方發現其手機內有逾百段兒童色情影片及相片，揭發他前年在長沙灣將陽具放入一名不知名女童口內射精。
【案件編號：DCCC 270/21】
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