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要脅16歲女接客 3女認扯皮條勒索 兩被告懷孕保釋 一人「篤灰」指證

【明報專訊】3名年輕女子涉安排一名任「兼職女友」的16歲少女賣淫，高峰期間兩天內接客8次，少女疑因不適拒絕接客，被勒索逾3萬元。案件昨於暫代區域法院的荃灣裁判法院審理，涉案3女承認控罪，案件押後至12月17日求情及判刑，以待索取她們的背景報告；其中兩人懷有身孕，獲准保釋等候判刑，餘下一人還押。庭上透露，有被告早前錄取「無損權益口供」指證同案者。

3名被告依次為黃貝兒（又名黃科恩）（20歲）、石素斯（22歲）及陳映貝（21歲）。首被告承認依靠他人賣淫收入為生罪，次被告及第三被告承認「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索罪。其中首、次被告現已懷孕。

庭上透露，第三被告早前向律政司提出認罪協商，今年7月5日錄取一份無損權益口供，指證同案被告。案件同月8日再訊，全部被告認罪。

控方未向兩被告披露指證口供

法官譚思樂表示，法庭要考慮第三被告是否有助控方檢控，故要求控方交代，何時向另外兩被告的律師披露該份口供。控方一度未能回答，法官對此表示驚訝，「如此重要的日子，竟然不在你的日程表」。

案情指，16歲少女X向首被告借錢不果，首被告提議X從事涉性服務的「兼職女友」。次被告及第三被告為X的中介，二人替X拍攝性感照，用於在通訊軟件Telegram招攬嫖客，並安排X出入酒店接客的車輛。去年5月，X在兩日內接客8次，收取共8000元報酬，但她稱身體不適，拒絕再接客。

事主高峰兩日接8客 事後不適

次被告及第三被告威脅X續提供性服務，否則要X賠償逾3萬元，或將X的照片貼在街上，又稱部分嫖客藏有X的影片。次被告以WhatsApp發信息稱「十二點見唔到條數，你真係等出post」，第三被告則指「你係咪要我上門搵你呀？」X最終向社工說出事發經過，揭發本案。警誡下第三被告承認犯案，亦透露X接客後感到私處不適。

【案件編號：DCCC1045/20】

相關字詞﹕勒索 依靠他人賣淫的收入維生 兼職女友 賣淫

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