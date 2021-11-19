科興研究將拓至半歲嬰

半年前打齊科興 周二起可打第三針

政府昨日宣布，市民若已接種兩劑科興，當中第二劑是在6個月前接種，不論是否屬於優先組別，均可由下周二（23日）開始預約以及由當日起接種第三劑。政府發言人提醒，市民在預約前須留意，接種新冠疫苗和流感疫苗等其他疫苗，應相距最少14日。

疫苗研發商科興生物技術有限公司（中國科興）昨日公布，一項多中心雙盲安慰劑對照第三期臨牀試驗，盲態下分析的疫苗安全結果。該試驗在智利、馬來西亞、菲律賓及南非進行，共有2140名6個月至17歲的人參與，當中有684人加入安全試驗亞組。

科興第三期測試 稱對3至17歲安全

科興指出，該試驗亞組的分析結果顯示，科興疫苗在3至17歲兒童及青少年中使用，具有良好的安全性。研究將繼續拓展到6個月大的嬰幼兒人群，其結果將為各國在開展6個月大及以上人群接種提供科學依據。另一項第三期臨牀測試，分析180名3至17歲的人接種兩劑科興後3個月，其中和抗體陽性率達100%。

律政司長鄭若驊昨日在渣華道體育館社區疫苗接種中心接種第三劑科興疫苗。她表示，目前全球疫情仍肆虐，呼籲市民盡快接種疫苗，特定組別的人也應按時接種第三劑，使香港盡早走出疫境。

行政會議召集人陳智思昨日說，內地始終會在安全情况下向國際開放，唯一達至安全的方式是接種疫苗，雖然內地接種率理想，但本港接種率尤其長者的偏低，現階段重開邊境對長者構成大風險，故本港暫沒條件向國際開放，難以實行「與病毒共存」政策。

另外，阿斯利康昨公布兩項研究，其中一項第三期臨牀研究主要針對未曾感染的18歲或以上、有較高感染風險的人，肌肉注射300毫克劑量的「AZD7442長效抗體」組合，AZD7442由兩種長效抗體藥物組成。6個月後，注射AZD7442的人較安慰劑組別，出現病徵的風險降低83%。另一項研究針對輕度、中度的新冠患者，以肌肉注射600毫克AZD7442，嚴重或死亡風險降低88%。

（新冠疫情）