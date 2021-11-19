酒吧反映「假安心」累停業 盼設上訴 飲食界代表稱普遍撐用安心 籲做準備

全面用安心 張宇人料不早於下周三推

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁昨日在記者會表示，近日發現顧客用假安心出行及假電子針卡，令處所受牽連要被罰停業，希望當局檢討，並設相關上訴機制。梁說，「我們（經營者）的責任是確保入來的客人有做這件事（使用安心出行），而分辨真偽是否要加諸業界身上呢？」他希望當局與業界溝通，設立上訴機制，「而不是執法人員來到發現很小的事，便勒令我們停業14日」，認為這對營運者損失重大。

飲食界張宇人等6名業界代表，昨午與食物及衛生局常任秘書長劉利群開會。張於會後稱，業界普遍支持食肆全面用安心出行並支持通關，期望落實措施時「畀多少少時間預備」。被問措施何時推行，張說未有實質時間，他個人預料不會早於11月24日，已呼籲業界要做好準備。

居酒屋料生意再跌三成 盼非強制 否則只能「做或不做」

與會的現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉表示，希望政府放寬部分營業限制，例如枱距可縮短、宴會人數上限可由240增至300。

在旺角經營居酒屋的林小姐，現以B類模式經營，即可讓顧客填資料代替用安心。她指自從只能營業至10時，生意已較正常少三成，現僅約四分之一食客會用安心，如全面要求使用，料生意會再少三成。她說，居酒屋較難主打外賣，如強制所有客人用安心，暫未想到解決方法，只能考慮「做或不做」，期望政府不要強制全面用安心，尤其是小店。

昨日沒與官員會面的中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，如要求所有食客用安心出行，生意一定有影響，但難評估程度，業界「無得揀」。

張宇人已報名參加立法會選舉，在飲食界爭取連任，對手是徐汶緯。

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