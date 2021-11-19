曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫

【明報專訊】國泰航空3名曾到德國法蘭克福執勤的貨機機師返港後被揭感染了變種新冠病毒，他們在當地住同一酒店，曾稱沒離開酒店房間，不過國泰調查發現3人嚴重違反外站逗留規定，沒遵守閉環式管理。據了解，他們並非「離一離開」酒店，國泰已解僱3人。運房局對事件非常遺憾及不能接受。衛生署因懷疑涉事酒店出現爆發，要求逾百名曾住上述酒店的機師檢疫21天，國泰因應最新調查結果，會與政府商討可否縮短檢疫期。
明報記者
國泰航空昨日發表聲明表示，明白各界非常關注3名貨機機師在法蘭克福執勤返港後確診事宜，調查顯示3人嚴重違反機組人員在外站逗留的規定，對此十分遺憾，而有關人士已不再是國泰僱員，相信上述個案僅為個別事件。
消息：非「離一離開」 屬嚴重違規
國泰續稱，是次事件影響員工、其家人及社區，特別是現正檢疫的員工，該公司已向政府提出檢討其員工群組檢疫的決定。
國泰航班由完成接種疫苗的機組人員執勤，並要求所有機組人員在本港以外地方停留時，必須在指定酒店房間自我隔離。航空界消息有傳3人偷走出酒店。據了解，3人屬嚴重違規，並非「離一離開」酒店。國泰基於最新調查結果，相信病毒源頭未必是3人在德國所住酒店，現有逾百機師因住過該酒店要檢疫，會與政府商討可否縮短檢疫期。
運房局責成國泰防範同類事件
運輸及房屋局表示，昨收到國泰的調查報告，對於涉事貨機機組人員在外站逗留期間未有遵守閉環式管理的要求，局方表示非常遺憾及不能接受；雖然3宗個案屬個別事件，但考慮到嚴重性，當局已責成國泰嚴肅跟進，並防範類似事情再次發生。該局續稱已再次敦促各航空公司嚴格執行防疫規定，並會繼續與業界保持溝通，在保障公共衛生的同時，確保本港航空貨運維持暢順運作。
據衛生署早前公布，最先確診的兩名機師乘坐同一航班抵港，兩人均涉及「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，該病毒株在德國十分常見。港大做的病毒基因排序顯示，兩人的樣本十分相似，但並非完全一致；負責基因排序的港大公共衛生學院教授潘烈文亦指兩個樣本「高度同源」，相信屬同一感染源頭，亦未能排除二人互相傳染，傳播期間基因出現小量差異。
3名染疫機師在當地入住同一酒店（Hyatt Regency Mainz），他們曾向衛生署聲稱沒離開房間，另一名機師稱沒與最先確診的兩人接觸，衛生署一度懷疑該酒店出現群組爆發，要求曾於本月1日後入住上述酒店的機組人員檢疫21天。
此外，本港昨公布新增4宗輸入確診，患者均涉及L452R變異病毒株，全部已接種疫苗；其中兩人在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。另有少於5宗初步確診。
（新冠疫情）
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