曾離酒店房 國泰3確診機師被炒 料源頭未必在酒店 國泰將商逾百機師縮檢疫

明報記者

國泰航空昨日發表聲明表示，明白各界非常關注3名貨機機師在法蘭克福執勤返港後確診事宜，調查顯示3人嚴重違反機組人員在外站逗留的規定，對此十分遺憾，而有關人士已不再是國泰僱員，相信上述個案僅為個別事件。

消息：非「離一離開」 屬嚴重違規

國泰續稱，是次事件影響員工、其家人及社區，特別是現正檢疫的員工，該公司已向政府提出檢討其員工群組檢疫的決定。

國泰航班由完成接種疫苗的機組人員執勤，並要求所有機組人員在本港以外地方停留時，必須在指定酒店房間自我隔離。航空界消息有傳3人偷走出酒店。據了解，3人屬嚴重違規，並非「離一離開」酒店。國泰基於最新調查結果，相信病毒源頭未必是3人在德國所住酒店，現有逾百機師因住過該酒店要檢疫，會與政府商討可否縮短檢疫期。

運房局責成國泰防範同類事件

運輸及房屋局表示，昨收到國泰的調查報告，對於涉事貨機機組人員在外站逗留期間未有遵守閉環式管理的要求，局方表示非常遺憾及不能接受；雖然3宗個案屬個別事件，但考慮到嚴重性，當局已責成國泰嚴肅跟進，並防範類似事情再次發生。該局續稱已再次敦促各航空公司嚴格執行防疫規定，並會繼續與業界保持溝通，在保障公共衛生的同時，確保本港航空貨運維持暢順運作。

據衛生署早前公布，最先確診的兩名機師乘坐同一航班抵港，兩人均涉及「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，該病毒株在德國十分常見。港大做的病毒基因排序顯示，兩人的樣本十分相似，但並非完全一致；負責基因排序的港大公共衛生學院教授潘烈文亦指兩個樣本「高度同源」，相信屬同一感染源頭，亦未能排除二人互相傳染，傳播期間基因出現小量差異。

3名染疫機師在當地入住同一酒店（Hyatt Regency Mainz），他們曾向衛生署聲稱沒離開房間，另一名機師稱沒與最先確診的兩人接觸，衛生署一度懷疑該酒店出現群組爆發，要求曾於本月1日後入住上述酒店的機組人員檢疫21天。

此外，本港昨公布新增4宗輸入確診，患者均涉及L452R變異病毒株，全部已接種疫苗；其中兩人在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。另有少於5宗初步確診。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676