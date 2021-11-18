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2021年11月18日星期四
港聞二
漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣
託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月
兄送寄養妹留被告家 張超雄批社署看漏
官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情
愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」
婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗
趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得
孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽
廉署收6投訴涉籲投白票
單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的
維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣
六四集會案陳情 李卓人：坐監明志
李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」
獨力洗公廁 七旬婆婆難做
部分男士「膀胱害羞」 尿斗設隔板更舒暢
女生留醫不治 專家：併發炎症致命
認誤殺女友 精神病漢判感化
姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發
警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直
主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放
同袍「放蛇」拉人 休班警涉駕白牌車控兩罪
大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通
大灣區GBA專題：中港養老業互補不足
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【Emily】辦事處裝修 伍凱欣不捨「連儂牆」
【Emily】中環國慶廣告 「團結」錯印「團吉」
【Emily】9月打第三針 葉劉驗抗體仍有15,345
【Emily】8工會勞工政綱 搵特首立會候選人剔點心紙表態
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【明報專訊】（請看附圖）
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