大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通

明報記者 龍彩霞

惠州有逾百家養老院，良莠不齊，大家在選擇服務之前，可以要求公司出示營業執照、資格證明，核實經營範圍涵蓋的業務內容和信息、註冊資本等。其次是養老院信譽攸關，隨着網絡資訊發展，不良商家的負面信息無所遁形。

多個網站助「起底」 助了解安老院口碑

以李老師為例，她在決定提供服務的公司之前，已在行業公示類網站、消費者權益保護類網站、大衆口碑類網站查詢公司的信譽、商譽和市場評價等情况，還可以上中國裁判文書網查詢該公司是否涉及欺詐客戶等相關訴訟糾紛。讀者亦可要求經營商的工作人員，將口頭承諾的各項優惠條件在合同中以補充條款的方式明確寫下來，以便在糾紛發生時有約定可依。

在一般的情况下，較好的養老院收費與該城市的平均薪水掛鈎，也可以說養老院的價錢在一定程度上反映城市生活水平。比如說居住的城市平均月薪為3000元（人民幣，下同），而該城市中高級的養老院收費亦相若。而高級的養老院收費會更高。就3000元月薪水平來說，中等養老院每月收費約2000元。李老師表示，自己也找過入門版養老院，月費約1000元。但該類養老院通常都是小房間間隔，環境簡陋。房間有可能沒有洗手間，公共活動空間相對比較小，娛樂設施亦較少，三餐也會較普通。而惠州養老院價格介乎2033至5300元，讀者可以瀏覽內地網站www.anyang100.com/huizhou仔細比較。

如需特別護理 須另繳設備購置費

港人須留意心水選擇是公立或民營，因港人只能選擇民營養老院，同時也有資料顯示，如果需要專業人員照顧及特別護理，入住養老院需要一筆過繳納2萬多元的設備購置費，日常開銷包括牀位費、伙食費、護理費等，全自理長者每月開銷在萬元以下，但如果選擇單人間兼需專人護理，每月開銷可能接近2萬元。

近年長者間也興起短期居住，例如在春節期間，長者不想外遊，又想避年，就可以到養老院住幾天。另外更有候鳥型的北方長者，每逢冬天來了就到廣東避寒。對長者而言，入住時間有彈性，沒有入住傳統養老院的束縛感。新派的養老院提供日常生活照料、健康調理，以及文娛服務。

入住費用也相應靈活，分為設施設備費和基本費用兩個部分。設施設備費用類似入住資格費用，保證長者的入住資格，須在入住之前付清。基本費用則是長者入住後的基本生活費用，包括入住期間的管理費、伙食費、護理費以及牀位費等相關費用，長者實際入住後才需要繳納。

讀者F認為，在選擇養老院時，最重要是醫院在住處附近，萬一生病，看醫生也較方便。

惠城區大亞灣回港較方便

長者在香港若仍有朋友及親人，想定期回來香港探親或處理銀行事務，雖然廣深港高鐵並不直接經過惠州，但可以通過轉乘廈深高鐵到達惠州。港人在西九龍搭乘高鐵至深圳北站（約19分鐘），再轉乘至惠州的兩個車站。其中，深圳北站至惠陽區的惠州南站約30分鐘，深圳北站至惠東縣的惠東站約45分鐘；另有多架市區跨境巴士直通惠州，車程約3個多小時。

在未封關之前，惠州巴士站每天有巴士從君豪酒店、康帝國際酒店、西湖大酒店、金葉酒店、天外天酒店，經沙頭角口岸至香港，故李老師建議惠城區或大亞灣的養老院較方便回港。