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主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放

【明報專訊】一級歷史建築深水埗主教山配水庫，去年底險遭清拆，水務署其後承諾會做加固工程，配水庫在安全情况下有限度向公眾開放。事隔近一年，配水庫已展開工程，包括在配水庫缺口加設玻璃蓋頂，以及加建樓梯通往配水庫內部，地面鋪上草皮。水務署表示工程完成後會有限度開放予公眾參觀。深水埗區議員李庭豐表示，有水務署官員早前在區議會表示最快12月可以開放。

水署稱加固工程不涉結構改動

社交平台網頁「街影」昨上載主教山配水庫最新照片，顯示配水庫地面鋪了草皮，去年拆卸配水庫時開鑿的缺口則加設了玻璃上蓋，配水庫外圍仍有鐵絲網圍封，內有挖泥車及工人在施工。

水務署昨晚回覆查詢時稱，該署今年初開始為前深水埗配水庫做臨時加固、保護及改善工程，包括支撐配水庫頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土天花、磚拱和其他有潛在危險的結構部分，以保持配水庫的結構完整和穩定性；以及加設上蓋，以保護配水庫外露部分免受天氣影響。發言人指其他改善工程包括提供內部照明、通風及通道等設施，以便配水庫在工程完成後有限度開放。上述工程不涉及配水庫原有結構改動。

區議員李庭豐表示，區議會早前成立工作小組，並開會討論撥款主教山社區參與計劃及舉辦導賞團等項目，惟最後未能成事，對此感到無奈，希望政府舉辦導賞團，讓市民認識配水庫的建築特色及歷史。李又引述有出席工作小組的水務署官員表示，最快下月可開放配水庫予市民參觀，但未透露詳情。

議員促設導賞團 專家盼變特色公園

港大建築文物保護課程學部主任李浩然稱，希望主教山配水庫可達國際水準，「唔止限於當古董或考古遺址供人觀賞，咁樣係好過時嘅做法」，而是可以同時有實際公共空間功能，成為一個世界少有、全港最有特色的公園。

活現香港創辦人陳智遠認為，政府應及早計劃配水庫長遠活化方案，例如將來會由政府或團體管理，另亦要規劃如何令配水庫與社區重建關係。

相關字詞﹕水務署 深水埗主教山配水庫

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