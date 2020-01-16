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警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直

【明報專訊】55歲退休警司龍少泉（圖）涉於5年前隱瞞購入大嶼山愉景灣單位出租，並訛稱單位供父母自住，詐騙政府及匯豐銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，其後廉署接獲庫務署轉介的貪污投訴而揭發本案。他昨日在區域法院被裁定兩項欺詐罪成。法官沈小民認為，證據顯示被告知悉購入連租約單位，而瞞報及刻意說謊，本案嚴重在於他藉此計劃謀取100多萬元利潤。他批准被告續准保釋至11月29日判刑，但明言會考慮即時判監的刑罰。

稱失350萬退休金每月6萬長俸

1986年加入警隊的被告龍少泉在罪成後透過辯方求情時表示，被告出身基層家庭，中五畢業後加入警隊35年，沒有行差踏錯；被告教導兒子為人誠實正直，想對他樹立榜樣；他罪成後將失去350萬元退休金及每月6萬元長俸，而他已償還房貸，亦願意交出就出租涉案單位所得的116萬元收入；且他患先天心漏病，隨時有可能中風。

沈官裁決時引述地產經紀和被告的信息對話紀錄，顯示「交吉」是指不連租約的單位，這與被告誤以為「交吉」意指完成買賣的辯稱不相符，他明知兩者分別。

官：高級警清楚簽聲明的重要 惟刻意說謊

案情指被告被揭發於2016年11月27日與當時的租客續租，沈官認為，被告事前已相信原本租客會續租，他簽訂臨時買賣合約同時，亦簽妥補充協議，前者指明「交吉」，後者提及租客或會繼續居於單位，而被告申請貸款時未有一併呈交補充協議。沈官指出，被告知道協議會引起當局和銀行詢問，影響審批申請，他刻意營造購入不連租約單位的印象。

沈官又稱，原本租約於同年11月30日屆滿，被告簽的買賣合約則由翌日開始生效，若他買入單位，理應為免麻煩及待租客搬離單位，推遲合約生效日期。但新舊租約卻沒有間斷，被告事後沒通知政府他已與當時的租客簽訂新租約，沈官斥他身為高級警員，清楚簽署聲明的重要，惟他刻意說謊。

【案件編號：DCCC 410/21】

相關字詞﹕區域法院 房屋貸款 欺詐 警司

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