姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發

被告被指於1982及86至87年侵犯X、Y、Z三姊妹，於1986至87年強姦Z，被控5項非禮及1項強姦罪。案發時X是11歲、Y是12至13歲、Z是7至8歲。案情指三姊妹的父親是漁民，擁有漁船，聘用三姊妹的表叔打魚。家中排行第二的Y在1982年某日曾遭被告用手「揸」下體；排行第七的Z在1986至87年間，兩次遭被告用手指插入陰道，及曾把她拉入房強姦。

家中排行第五的X於1987年兩度在船上遭被告壓在地上及褪去內褲，並感到有硬物進出其陰道。X在屏風後作供一度哽咽，需休庭稍息。她供稱第二次遭侵犯時被告壓住上身「好似窒息咁唞唔到氣」。完事後她躲在房哭泣，但因為「講出嚟好似好醜怪」，故沒告訴人。

X出席2012至13年某次家庭飯局，被告想摸她的頭和背，她叫「唔好摸我」，X丈夫追問她為何有此反應，她告知丈夫「呢個人以前搞過我」。

2018年X再在電梯遇到被告感非常不安，丈夫追問下X終講出性侵詳情。得悉X報警後，Y及Z亦揭露曾被侵犯。

【案件編號：HCCC 307/20】