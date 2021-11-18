女生留醫不治 專家：併發炎症致命

深切治療部駐院醫生郭倩名無親自治理死者蘇潔茵（終年21歲），她根據院方「牌板」撰寫報告，指死者2017年1月4日入住內科病房時兩度心臟停頓，晚上11時許轉送深切治療部後，心臟再有兩次停頓，其中一次長達32分鐘。死者的心臟超聲波顯示情況很差，處於休克狀態、有急性腎衰竭及抽筋，院方診斷患有急性心肌炎，經微生物檢測後發現是由「柯薩奇病毒（Coxsackievirus）」引致的心肌炎。另診斷死者有肺炎，處方了抗生素。

郭倩名稱，同月16日腦部電腦掃描顯示，死者腦出血及腦腫，腦外科醫生認為心臟一度停頓，加上有腦缺氧，即使做手術幫助亦不大。同月23日，院方向死者父母解釋後，他們同意即使死者心臟停頓，院方不會再進行入侵性搶救，死者於26日下午3時09分死亡。

解剖屍體的病理科醫生何文傑指，死因為病毒性引致的心肌炎，併發肺炎、缺血性腦損傷及橫紋肌肉溶解致死。放射科顧問醫生李昭文稱，死者先後於1月4、6及16日為腦部電腦掃描，首份報告顯示正常，惟第二份報告顯示有瀰漫性腦部水腫，持續惡化，並指缺氧缺血造成的傷害「不能逆轉」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 89/17】

（死因研訊）