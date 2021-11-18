獨力洗公廁 七旬婆婆難做

香港廁所協會早前派員實地觀察全港18區約400個廁所，按協會標準，就舒適度、衛生、安全等評分。協會公布，「最急待改善公廁」包括觀塘海濱花園公廁、佐敦覺士道公廁、西鐵元朗站廁所。協會司庫龔瑞瓊形容，觀塘海濱花園公廁落成時「金碧輝煌」，但現在有不少問題，促政府改善。

呻排泄物處處 垃圾亂丟

記者昨日到觀塘海濱花園公廁觀察，只見年逾70歲的清潔員獨自打掃。婆婆表示從2015年開始清潔這公廁，近幾年一直多人使用，申訴有市民上廁所會弄到四處都是排泄物，她一見骯髒的地方都會立即清理，稱「好多人一進來都說這裏很乾淨」。婆婆一天要工作8小時，每更都是獨自一人清理整個女廁，她表示有時候都要到海旁吹風休息。訪問期間，婆婆曾指摘一名女士隨處丟垃圾，女士一度想向婆婆潑水，更指罵清潔婆婆為「洗廁所婆」。

有在附近上班的市民認為，海濱花園女廁的衛生程度有8分（10分為最乾淨），形容婆婆一直用心清潔。對於廁所被評為「最急待改善公廁」，婆婆認為是市民經常弄髒地方所致。她說經常有媽媽帶子女到附近噴水池玩耍後，會在洗手盆「冲身」，認為這是協會指「地面濕滑」的原因。

「最佳公廁」則由位於士美非路市政大廈公廁奪得，其清潔員是「最佳清潔員工廁所獎」得主之一。該公廁的清潔員英姐因疫情難找工作，轉折下成為公廁清潔員。她表示過往公廁地面易濕，又有市民隨地丟紙巾，但疫情下由於「個個都驚」，市民的衛生水平亦提升。

疫下怕染毒 不斷洗手

疫下要清理排泄物，英姐說，當然害怕感染病毒，唯有戴好口罩、勤洗手。除了士美非路市政大廈公廁，英姐要到其他公廁清潔，被問到最難忘的經驗，她提到前天上班時，遇到有人在水街公廁的浴室排水口大便。英姐表示當時要靠一己之力清理，事後要不斷洗手。

康文署回覆稱，觀塘海濱花園洗手間早前曾因冲水系統故障而放水桶供市民臨時使用，現維修工作完成。職員如發現衛生情况未如理想，會即時安排清潔員工處理。食環署則稱對可改善公廁服務的新科技及設施均持開放態度，會繼續推行翻新計劃。對於港鐵元朗站被選為最急待改善公廁之一，港鐵稱會多加留意跟進。

明報記者