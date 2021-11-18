李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」

李家超表示，政府正就假新聞做法律研究，研究應採用哪些方法處理，目前看到有不同處理手段，主要可透過「管理」或立法「刑事化」處理，但他個人認為應優先考慮以「管理」手段，因社會較關注平衡點的問題。

他說，參考外國例子，部分國家的「管理」措施包括若認為屬於虛假信息或對社會造成破壞，就會要求發布者移除，會設立申辯制度，但由於信息千變萬化，故申辯程序需很快處理到；亦有做法是要求發布者聲明，包括列明「有關信息未經求證及查證」等。他續稱，亦有做法是針對特定時段，例如在選舉期間不能發放與選舉有關信息等。

稱會諮詢 促業界定自律守則

他強調，政府未決定採用哪種方法規管，稱會從平衡角度、按本港具體情况訂立，過程中會諮詢；又認為傳媒業界應訂立一套自律、有公信力的守則，令從業員更專業及達社會期望。他重申，支持資訊在法律框架下自由發放，惟自由不等於任意妄為。

記協：政府對立法欠清晰解說

記協主席陳朗昇認為，政府未有提到會如何立法「刑事化」處理假新聞，稱立法手段與管理手段相差很遠，政府仍未就此清晰解說。

23條立法「社會共識」 非難關

至於《基本法》第23條立法問題，李家超不認為是「難關」，稱是「應該做的事情」，社會有共識就第23條立法，又說重點不是何時立法，而是立法後有否實質能力處理國家安全風險的問題；以及法例是否夠用、管用及達到目的。他稱，立法工作會以普通法進行，當局會參考其他國家的做法，又說美國、澳洲等相關法例都很嚴格。