六四集會案陳情 李卓人：坐監明志

認罪5人12‧13判刑

沒律師代表的李卓人讀出陳情信稱，港人多年來憑記憶和良知堅持悼念，說出真相和追究責任。而維園燭光是毋忘六四的象徵，是記憶與遺忘的抗爭。他憶述當年六四在北京聽到天安門廣場槍聲不斷，並被公安軟禁。

稱警表揚甘地 為何阻悼六四

李卓人提到警方動輒以煽動罪拘捕示威者，剝奪言論和集會自由，而警方在「國際非暴力抗爭日」的推特卻表揚印度國父甘地的非暴力抗爭，反問既然警方肯定甘地的非暴力抗爭，為何不尊重港人六四和平集會的權利。他又表示「一生無悔」，讀畢後旁聽席傳來一陣掌聲。

辯方求情時稱，蔡耀昌出身草根階層及擁有兩個法律學位，但他選擇從政貢獻社會，視悼念六四為己任。案發時集會有序，他非擔任主導角色，而他表示日後需守法地悼念六四，可見重犯機率低，望判處緩刑。

梁耀忠：不情願站附近

辯方表示，梁耀忠角色被動，只呼籲市民以電子蠟燭悼念。他亦獲立法會前主席曾鈺成、運房局前局長張炳良撰寫求情信，分別稱他沒在立法會做破壞行為及不博取傳媒關注。胡官問及他是否不願到場，辯方稱他以個人名義出席，他不情願地與其他被告站在噴水池附近，又重提他前年七一阻止示威者衝擊立法會，稱他尊重法治。

辯方指出，胡志偉任職立法會議員和區議員多年，無私付出，當天參與程度甚低，而他每年均悼念六四，「Lest we forget（永誌不忘）」。梁錦威則呈交書面個人背景陳述書求情。

4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威承認煽惑他人參與未經批准集結罪，4人連同胡志偉承認明知而參與未經批准集結罪，李卓人另承認舉行未經批准集結罪。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】