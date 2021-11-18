港聞

港聞二

六四集會案陳情 李卓人：坐監明志

【明報專訊】去年六四集會案24名民主派人士被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。前支聯會主席李卓人、秘書蔡耀昌、常委梁耀忠、常委梁錦威及民主黨前主席胡志偉5人於開審前認罪，昨在區域法院求情。李卓人庭上親自陳情，數度哽咽，他感謝香港人去年在政權打壓集會下，仍堅守1989年的約定，31年後繼續到維園點燃悼念六四的燭光，他承諾一生為中港民主貢獻，「到今天，我坐監明志，亦只有如此」。法官胡雅文押後至12月13日判刑。

認罪5人12‧13判刑

沒律師代表的李卓人讀出陳情信稱，港人多年來憑記憶和良知堅持悼念，說出真相和追究責任。而維園燭光是毋忘六四的象徵，是記憶與遺忘的抗爭。他憶述當年六四在北京聽到天安門廣場槍聲不斷，並被公安軟禁。

稱警表揚甘地 為何阻悼六四

李卓人提到警方動輒以煽動罪拘捕示威者，剝奪言論和集會自由，而警方在「國際非暴力抗爭日」的推特卻表揚印度國父甘地的非暴力抗爭，反問既然警方肯定甘地的非暴力抗爭，為何不尊重港人六四和平集會的權利。他又表示「一生無悔」，讀畢後旁聽席傳來一陣掌聲。

辯方求情時稱，蔡耀昌出身草根階層及擁有兩個法律學位，但他選擇從政貢獻社會，視悼念六四為己任。案發時集會有序，他非擔任主導角色，而他表示日後需守法地悼念六四，可見重犯機率低，望判處緩刑。

梁耀忠：不情願站附近

辯方表示，梁耀忠角色被動，只呼籲市民以電子蠟燭悼念。他亦獲立法會前主席曾鈺成、運房局前局長張炳良撰寫求情信，分別稱他沒在立法會做破壞行為及不博取傳媒關注。胡官問及他是否不願到場，辯方稱他以個人名義出席，他不情願地與其他被告站在噴水池附近，又重提他前年七一阻止示威者衝擊立法會，稱他尊重法治。

辯方指出，胡志偉任職立法會議員和區議員多年，無私付出，當天參與程度甚低，而他每年均悼念六四，「Lest we forget（永誌不忘）」。梁錦威則呈交書面個人背景陳述書求情。

4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威承認煽惑他人參與未經批准集結罪，4人連同胡志偉承認明知而參與未經批准集結罪，李卓人另承認舉行未經批准集結罪。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】

相關字詞﹕梁錦威 梁耀忠 蔡耀昌 胡志偉 李卓人 明知而參與未經批准集結 煽動他人分裂國家罪 六四集會

上 / 下一篇新聞

漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣
漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣
託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月
託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月
兄送寄養妹留被告家 張超雄批社署看漏
兄送寄養妹留被告家 張超雄批社署看漏
官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情
官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情
愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」
愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」
婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗
婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗
趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得
趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得
孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽
孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽
廉署收6投訴涉籲投白票
廉署收6投訴涉籲投白票
單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的
單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的
維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣
維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣
李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」
李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」
獨力洗公廁 七旬婆婆難做
獨力洗公廁 七旬婆婆難做
部分男士「膀胱害羞」 尿斗設隔板更舒暢
部分男士「膀胱害羞」 尿斗設隔板更舒暢
女生留醫不治 專家：併發炎症致命
女生留醫不治 專家：併發炎症致命
認誤殺女友 精神病漢判感化
認誤殺女友 精神病漢判感化
姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發
姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發
警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直
警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直
主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放
主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放
同袍「放蛇」拉人 休班警涉駕白牌車控兩罪
同袍「放蛇」拉人 休班警涉駕白牌車控兩罪
大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通
大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通
大灣區GBA專題：中港養老業互補不足
大灣區GBA專題：中港養老業互補不足
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選舉單張印地圖 一淺一深 鍾國斌被質疑區分台灣內地
【Emily】選舉單張印地圖 一淺一深 鍾國斌被質疑區分台灣內地
【Emily】露台降噪 走廊燈可校光暗 工廈改建保育兼宜居 華廈邨獲獎
【Emily】露台降噪 走廊燈可校光暗 工廈改建保育兼宜居 華廈邨獲獎
【Emily】辦事處裝修 伍凱欣不捨「連儂牆」
【Emily】辦事處裝修 伍凱欣不捨「連儂牆」
【Emily】中環國慶廣告 「團結」錯印「團吉」
【Emily】中環國慶廣告 「團結」錯印「團吉」
【Emily】9月打第三針 葉劉驗抗體仍有15,345
【Emily】9月打第三針 葉劉驗抗體仍有15,345
【Emily】8工會勞工政綱 搵特首立會候選人剔點心紙表態
【Emily】8工會勞工政綱 搵特首立會候選人剔點心紙表態