維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣

採新路線 身上有政治標語禁下水

王敏超昨接受傳媒查詢稱，游泳是「玉帛相見」，若寫在身上沒辦法即時擦掉，會禁止下水，「希望大家不要搞政治」。他說到時有警察駐守在會場，泳總之後會商討會否為參賽者提供後備泳衣。

今屆新世界維港泳繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共1500。因名額有限，「競賽組」只供2019年入圍「競賽組」泳手報名，並以水試或其他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。至於「優悠組」，若報名超額會抽籤，11月25日公布結果，部分名額將優先給予2019年入圍泳手，中籤者11月底須參與水試始能參加。

何栢良：不宜放寬外國運動員檢疫

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港長時間清零就是為讓部分生活恢復正常，若本港運動員已完成疫苗接種再通過檢測，可舉行大型體育活動，但外隊來港會有困難，因部分國家或地區實行與病毒共存，若有該地運動員來港須與其他人一視同仁檢疫，認為香港暫時不應放寬外國運動員檢疫安排。

前奧運游泳代表劉彥恩曾於2016年參加維港泳，她接受查詢稱有意參加「優悠組」，未知會否抽中；又稱今年賽事採用全新賽道，但難度不會增加，最重要是賽道兩旁是否有外形較突出的建築物，若遇上水流漂遠亦能以建築物為標記，及時重返賽道，以免浪費太多時間。