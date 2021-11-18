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單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的

【明報專訊】停辦兩年的維港泳及香港單車節昨宣布復辦，分別在下月12日及明年1月16日舉辦，兩項活動均要求參加者完成接種新冠疫苗及賽前檢測陰性，與渣打馬拉松看齊，參賽人數亦如渣馬大減。今屆單車節首次改於港珠澳大橋香港段進行，名額減至3000人，旅發局期望明年第四季可在大灣區舉行跨城市單車節。旅發局又稱，如有車手穿上「不適當」衣服或展示「不適當」標語，會先勸喻更衣或移除，如不合作會交由執法部門處理，被問「香港加油」是否不適當，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興稱「我相信你明的」。

改行港珠澳橋 名額減至3000

香港單車節過去兩年因社會運動及疫情停辦，有別以往途經青馬大橋及汀九橋，今屆首次移師港珠澳大橋舉行，參加者由港珠澳大橋香港口岸出發，途經觀景山隧道、位於機場水道及西部水域的高架道路，至粵港邊界前折返。旅發局總幹事程鼎一稱，期望以今屆作為先行項目，為未來在大灣區內舉辦跨城市的活動鋪路，期望明年第四季可將單車節延伸至大灣區其他城市。

須齊針 周六起網上報名

考慮到防疫因素及港珠澳大橋香港段一帶交通安排，今屆單車節人數大減，由2018年逾5400名參加者減至3000名，48公里及26公里組別的人數分別為1000及2000，參加者活動前14日須完成接種新冠疫苗，以及在活動前48小時內接受核酸檢測。活動本周六（20日）起開始網上報名，本月30日截止，參加者須於2015至2018年其中一屆單車節完成30公里以上組別的活動，以確保有達門檻的公路騎車技巧，若登記人數超出上限會抽籤。

上月復辦的渣馬有選手穿上有「香港加油」字句服裝而被要求更換，被問到單車節會否限制服裝時，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興呼籲，參加者盡可能不要在服裝或單車上有政治元素，若有車手穿上不適當的衣服或展示不當標語，首先會勸喻有關者更衣或移除標語；被問到何為「不適當」、「香港加油」是否不適當，他稱「我相信你明的」。

洪忠興又提到，港珠澳大橋過去3年平均風速約每小時13.6公里，若風速超過每小時35公里，會要求選手慢速，倘持續逾十分鐘或考慮腰斬或取消活動。至於活動會否因疫情反覆而取消，他稱視乎政府安排。

相關字詞﹕港珠澳大橋 新冠疫情 旅發局 維港泳 香港單車節

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