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廉署收6投訴涉籲投白票

【明報專訊】立法會選舉12月19日舉行，廉政公署昨日表示，截至上周五共收到6宗投訴，涉及煽惑他人不投票或投無效票。署方籲市民切勿分享或轉載違法言論，又稱將於投票日「總動員」安排800人當值，包括派員到各區投票站處理市民投訴和查詢，有需要時採取執法行動。

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」（下稱投白票）即屬犯法；現時至少3人因涉於網上呼籲投白票被拘捕。有流亡海外的政治人物於facebook呼籲港人投白票，廉政公署社區關係處長何渭枝昨稱，不評論個別個案，但強調《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論事發地點是否在香港，署方會依法調查。

稱投票日派800人當值

被問及包括市民向傳媒公開投了白票、「讚好」呼籲投白票的帖文、呼籲在選票上剔選所有「愛國愛港」參選人等情景是否違法，何稱「難以一概而論」，因涉及不同情况、證據，但重申《條例》旨在防止操縱及破壞選舉的行為，署方會依法調查各項投訴，「我只能呼籲各位，在這類有可能出現問題的情况，都要小心處理，不要誤墮法網」。

廉政公署亦交代於下月選舉的部署，何渭枝稱，立選是修訂選舉制度後的第一場大型公共選舉，全港400多萬名選民均能投票。他說署方首次動員800人在投票日當值，包括於投票站駐守和視察投票、點票程序，審視過程有否足夠措施防止貪污舞弊，盼選舉能公平、公開、誠實地舉行。

何渭枝表示，廉政公署與選舉事務處合作，正為3萬多名選舉工作人員講解選舉法例，提高他們對違法行為的警覺。選舉前，他說廉署會密切監察網上及網下涉嫌違法的行為；署方亦已展開教育宣傳活動，截至本月中，已安排超過200場法例簡介會及講座，向政黨、選民、新納入界別分組及功能界別內的團體講解法例重點。廉政公署亦為選民、參選人等製作參考資料，內容加入《條例》的新修訂內容。

相關字詞﹕投白票 投票 立法會選舉 廉政公署

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