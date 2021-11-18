孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽

控方甫開庭表示，被告劉笑芬（43歲）涉坐在地上阻礙警員約半小時。辯方則稱，被告的胞姊曾叫被告起身，遭警員阻止。辯方亦批評，控方呈上一些影片截圖，把被告坐在地上形容為「消極反抗」，「我從事大律師30幾年，見過最茅係今次」。

辯方：30年「見過最茅今次」

控方其後傳召帶隊巡邏的警署警長劉芷芬，她稱被告四周張望、眼神閃縮，有非法入境者的嫌疑，所以截停被告。惟被告拒絕合作，反問「做咩要畀身分證你睇」。劉又說被告一直情緒激動，直至警員宣布拘捕，被告才從衣袋拿出身分證，之後大力坐在地上。被問到有否留意被告是孕婦，劉稱「我都係女人」，起初以為被告身型腫脹肥胖，後來她才從救護員口中得知被告懷有約7個月身孕，警員隨即解開被告反鎖的手銬。

辯方盤問時稱，在場警員曾指罵被告，又取笑被告「假大肚」，惟劉芷芬一概否認。辯方又稱，劉今年2月錄取首份口供，沒有提到被告願意出示身分證，事隔4個月才補錄供辭交代此事，質疑涉及「補鑊」。劉否認說法，表示不記得為何有遺漏。

警長黎錦耀則稱，被告因拒絕出示身分證被捕，之後送院治理。在辯方盤問下，黎承認曾指着被告，但強調只屬身體語言，否認對被告懷有敵意。辯方又質疑，警員用手銬反鎖孕婦的雙手，或涉及濫權，黎表示不同意。

【案件編號：KCCC1761/21】