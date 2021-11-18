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港聞二

趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得

【明報專訊】2019年11月3日在太古城外發生揮刀傷人案，4人受傷包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳，案件昨在高院續審。因「民主派35+初選案」還押的趙家賢就被襲過程作供時，有兩名懲教人員在旁戒備。趙稱被咬時「咔啦」一聲，形容「永世記得呢個聲音」。他又主動提及其心理狀况，稱自己欲到現場調停糾紛，沒想過會遇襲。他憶述當時很激動，抵院時情緒失控及「爆喊」，稱「想幫手平靜調解……點解會咁暴力……會受襲？點解個社會會變成咁？」

趙家賢稱，當日太古城有公眾活動，具認可調解員資格的他到場協助調停。其後，他聽到有人高呼「要人、要記者」，遂跑出商場門外，看到一名長髮女士流血受傷，傷勢較嚴重的男士背部流血，明顯被「𠝹了幾刀」。他稱數名市民與被告陳眞口角對峙，趙問被告為何打人，被告回答「我唔係打人，我係打狗」，更稱「我認得你，你議員呀嘛」。雙方持續口角，被告突然情緒激動，用腳踹向一名跪在地上的女士。他稱目睹「罪案發生」後，遂請保安把他推到玻璃門前，惟被告掙脫後欲衝向人群。

稱被告將左耳吐地 圖再咬右耳

趙張開手臂阻擋被告，但他忽然拉着趙，用手捉着其頭部，「好似保齡球咁」，並將趙的左耳挨近口部，趙嘗試推開不果。趙的雙手亦遭控制，他側頭避開時聽到「咔啦」一聲，左耳遭被告咬甩，未幾感到劇痛。咬完後被告把耳朵吐在地上，又試圖把趙的右耳放到口中，但被其他市民阻止。趙掩着左耳大聲呼喊：「呀！我隻耳呀！」

其後有義務急救員拾起趙的耳朵，並用保鮮袋包好。 趙稱自己當時大量流血接近休克，急救員須拍打他及不斷傾談，令他保持清醒。趙稱醫生為他接駁耳朵，但該組織壞死須清除。現時他戴上人工左耳，惟無法受力，只能使用掛頭式口罩。

控方又在庭上播放《蘋果日報》片段，顯示趙受襲的過程，被告咬甩趙家賢的左耳後，多名市民出手拉開及擊打被告，最後被告血流滿面，攤在地上。趙家賢觀看片段時一度皺起眉頭；片段播畢，法官張慧玲亦問趙：「你okay（可以）嗎？」趙點頭及舉起手勢示意可以。控方亦問，趙與被告對話時有否嗅到被告身上有酒氣，趙稱不能確實。

被襲者：被告跪地留染血短刀

另外，遭被告襲擊的事主梁瑩瑩供稱，被告走近其堂妹時，曾警告他「你唔好郁手」。堂妹夫其後與被告糾纏，她看到被告向堂妹夫的背部打了數下，惟看不到有否使用武器，堂妹夫神情痛苦。被告襲擊堂妹後，亦一度用拳頭攻擊梁 ，並用背囊使她倒地及扯其頭髮。梁跪地時則看到地上有一把染上血迹的短刀。

【案件編號：HCCC204/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 趙家賢

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