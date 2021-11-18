婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗

Riley表示，懲教署安排他們在院所內一間「公務探訪室」註冊結婚，又說署方盼「婚禮低調舉行」，故在早上8時許，早於一般探訪時段已完成。她稱原想進內後才換婚紗，「出面太張揚，有路人」，惟署方指為方便安檢，故她於家中已穿起婚紗，坐的士前往院所。

不覺遺憾 「壞時代有好事發生」

她的丈夫Teemo（化名）當時穿上白色西裝，他父親到場見證宣讀誓詞，其間約4名懲教職員監視並攝錄，但不准訪客拍照。她說其後設15分鐘探訪，當時丈夫忍不住落淚，「無人會想在監獄結婚、結婚證明書寫上監獄地址，但我不覺很遺憾，在這麼壞的時代有好事發生」。

前立法會議員邵家臻說，計及Teemo，至少3對涉國安法和反修例案的還押者在獄中註冊結婚。現時定罪後，在囚者每月限兩次探訪，另設兩次讓其家屬「加探」。邵說，在反修例前，探訪或有「走盞位」，惟2020年起有感變得嚴格。