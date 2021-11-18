愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」

明報記者 鄧佾文

去年Teemo涉違國安法被捕，當時在歐洲留學的Riley聞言立即通知律師跟進，其後回港到法庭旁聽，希望陪伴他。在對方已還押候審近一年，現正單獨囚禁，Riley風雨不改前往探望，並打點所需物資等。不過，她提到對方身體每况愈下，「他入去時像個熊人，近80公斤，現在可能因為胃口差、情緒壓力大，後來跌至約60公斤」，她於是開始憂慮，當Teemo一旦須送院治療，自己未能幫上忙。

家屬可額外見面 萌結婚念頭

「在監獄，有（刑）期與沒（刑）期的人心理狀况差很遠，案件涉國安法的情况下，他們更不知何時可離開，存在許多不確定因素」，Riley續說，考慮到日後審訊結束或被判刑，到時每月只設兩次一般探訪，唯有家屬始能額外見面兩次，「在實務考慮下，雙方有了結婚的念頭」。

今年3月，Teemo透過書信向Riley求婚，信中提到希望日後出獄，可「補一個婚禮，始終想要在大草原上搭一個場地；在小教堂旁宴請親朋」，後來一次探訪期間，Teemo為表誠意再度求婚，「他拿起3張紙，問我願不願意嫁給他，又摺了紙戒指和玫瑰花，但隔在玻璃的另一端，我拿不到，但我當面答應」。二人數個月前在獄中結婚，整個儀式僅5分鐘，雙方交換由朋友籌錢而買得的戒指。

隔牆求婚「接不到戒指 但我答應」

Riley坦言，自己母親對婚事不知情；由訂婚至結婚的幾個月時間，亦反覆思量，「為何不等出獄才結婚」、「到底他是否沒選擇才揀我」、「他會否覺得坐監仍有人待他好，神聖化了我呢」。充滿疑問的同時，身邊好友和對方父親也質疑婚事，「常說我年紀細，加上案件涉及國安法，日後監禁刑期未明，怕我被人綁住一世」。她則覺得，社會大環境很多事情已無法堅持，「但愛一個人要記得初心，為何會愛上他；今日唔知聽日事，我們更要活在當下，珍惜眼前人」。

母親不知情 親友質疑婚事

面對這段日子的孤單，Riley稱自己和丈夫拍拖後共養一隻貓，有感現在與貓相依為命，走過艱難的日子。她稱近日探訪時，丈夫曾自責「現在頭家拆散了，因為坐監，要與老婆和貓分開」，她則回應，不少人在意的是「無得攬攬錫錫、拖手」，但她則認為從相知、相愛，到相守，更重要的是二人在心靈上在一起，「只要步伐一致，牢獄不能隔絕我們的愛」。

邵家臻：家屬每天探望 見證愛情

前囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻說，獄中的人以等食、等探、等放監來度日，「幾乎無欲無求，所以一旦有心願，家屬或千方百計協助，希望對方保持鬥志」。外間難明監獄內外如何維繫感情，他說書信為其一方式，但其難處為時間延誤，「外面可能10日後才收到信，回信到獄中或已是半個月後」；但他亦見過有人被還押逾年，家屬每天、隔天探望，「是偉大愛情的見證，令人動容」。