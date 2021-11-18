官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情

警曾拘捕 欠證據終撤控

案情稱女童生母2019年4月中託被告暫時照顧女童，其後沒再出現。黃官判刑稱生母沒擔當照顧角色，將女童交予被告，接受不妥善照顧，沒提供財政支援亦甚少探望女兒，形容女童已被「拋棄」。

警方回覆查詢稱，在女童過世當日拘捕兩名被告及女童生母，經調查及諮詢律政司意見後，認為沒足夠證據檢控生母；律政司不評論個別個案，一貫按每宗案的證據考慮。

法律改革委員會9月建議訂立新罪行，對沒保護兒童的人施加法律責任，最高囚20年。身兼執業律師的法改會成員熊運信認為，女童生母將女兒交予被告照顧時，已將照顧責任交予他人，除非女童往返被告及母親家中，令母親有可能發現她受虐，或母親招認知悉女童受虐但袖手甚至鼓勵或教唆虐兒，否則即使「沒有保護罪」生效亦難證明刑責。

他認為「沒有保護罪」已準備好立法，應盡早通過，減輕受虐兒童痛苦；而強制舉報制度需時諮詢，不應與前者合併處理，耽誤立法。