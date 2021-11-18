港聞

港聞一

兄送寄養妹留被告家 張超雄批社署看漏

【明報專訊】法官黃崇厚在判辭末段稱，女童哥哥曾被送寄養，思疑女童為何「遺漏」。社福界前立法會議員張超雄質疑，女童家庭一直有社福機構及社署跟進，「點解都會睇漏眼呢？」兒童事務委員會委員雷張慎佳則形容女童跌入社會保障的縫隙，促當局檢討。

綜合社署回覆及庭上披露資料，女童一家（共4名子女）自2016年由非政府機構營運的綜合家庭服務中心跟進，其間女童與其中一名哥哥不時在被告家留宿。該中心2018年5月將哥哥之監護事宜轉介社署，翌年5月送往寄養家庭，女童則繼續留宿被告家。

指社署處理保護令保守 「有時寧不做」

張超雄質疑，母親未能照顧其中一名子女，應是重要考慮因素，署方應一併檢視其他子女，若認為生母不適宜照顧應申請保護令，惟社署處理保護令傾向保守，亦因安排兒童緊急住宿困難，「有時寧願唔做」。

兩被告案發時育有3名女兒，首被告領綜援在家照顧女兒，庭上亦披露兩人有藏毒前科。張超雄認為，即使女童必須由朋友照顧，社工亦應家訪，了解託養者經濟能力、有否吸毒或精神問題、能否擔起照顧責任等。

雷張慎佳形容，嚴重虐兒個案往往是「細路哥有血有肉嘅生命，話畀我哋知，佢哋受嘅對待好差」。庭上透露女童曾缺席母嬰健康院檢查，亦沒接受學前教育，雷太認為這反映女童「入唔到個機制」，未能由院方或學校揭發情况，促檢討社福機構、醫院等機制為何未能覆蓋案中女童。

社署：考慮兒童狀况申請保護令

社署回覆稱，會考慮兒童或青少年身心、父母或監護人照顧能力等，為需要者申請照顧或保護令，重申深信每名兒童都應免受傷害或虐待，會積極促進有關專業人士的合作及個案管理，協力支援有需要家庭。

相關字詞﹕高等法院 寄養家庭 社福機構 虐兒

上 / 下一篇新聞

漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣
漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣
託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月
託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月
官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情
官：母沒盡責如「拋棄」 擬立「沒有保護罪」 須證知情
愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」
愛人被控國安法 女生牆內定終生 「牢獄不能隔絕愛」
婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗
婚禮歷時5分鐘 方便安檢家中穿婚紗
趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得
趙家賢憶遭咬甩耳：「咔啦」一聲 永世記得
孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽
孕婦控阻差 口供無提被告出示身分證 警認疏忽
廉署收6投訴涉籲投白票
廉署收6投訴涉籲投白票
單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的
單車節1月復辦 盼日後跨灣區 展示「香港加油」適當否 旅發局：你明的
維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣
維港泳下月辦 警駐場 泳總：商提供後備衣
六四集會案陳情 李卓人：坐監明志
六四集會案陳情 李卓人：坐監明志
李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」
李家超：處理假新聞 考慮「管理」先於「立法」
獨力洗公廁 七旬婆婆難做
獨力洗公廁 七旬婆婆難做
部分男士「膀胱害羞」 尿斗設隔板更舒暢
部分男士「膀胱害羞」 尿斗設隔板更舒暢
女生留醫不治 專家：併發炎症致命
女生留醫不治 專家：併發炎症致命
認誤殺女友 精神病漢判感化
認誤殺女友 精神病漢判感化
姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發
姊妹30年後控表叔強姦 反應不安夫追問下揭發
警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直
警司騙房貸600萬罪成 官考慮判監 被指圖謀100多萬利潤 辯方求情稱教兒子正直
主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放
主教山配水庫加玻璃蓋頂樓梯 最快下月開放
同袍「放蛇」拉人 休班警涉駕白牌車控兩罪
同袍「放蛇」拉人 休班警涉駕白牌車控兩罪
大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通
大灣區GBA專題：北上養老3秘訣：信譽費用交通
大灣區GBA專題：中港養老業互補不足
大灣區GBA專題：中港養老業互補不足
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選舉單張印地圖 一淺一深 鍾國斌被質疑區分台灣內地
【Emily】選舉單張印地圖 一淺一深 鍾國斌被質疑區分台灣內地
【Emily】露台降噪 走廊燈可校光暗 工廈改建保育兼宜居 華廈邨獲獎
【Emily】露台降噪 走廊燈可校光暗 工廈改建保育兼宜居 華廈邨獲獎
【Emily】辦事處裝修 伍凱欣不捨「連儂牆」
【Emily】辦事處裝修 伍凱欣不捨「連儂牆」
【Emily】中環國慶廣告 「團結」錯印「團吉」
【Emily】中環國慶廣告 「團結」錯印「團吉」
【Emily】9月打第三針 葉劉驗抗體仍有15,345
【Emily】9月打第三針 葉劉驗抗體仍有15,345
【Emily】8工會勞工政綱 搵特首立會候選人剔點心紙表態
【Emily】8工會勞工政綱 搵特首立會候選人剔點心紙表態