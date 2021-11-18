兄送寄養妹留被告家 張超雄批社署看漏

綜合社署回覆及庭上披露資料，女童一家（共4名子女）自2016年由非政府機構營運的綜合家庭服務中心跟進，其間女童與其中一名哥哥不時在被告家留宿。該中心2018年5月將哥哥之監護事宜轉介社署，翌年5月送往寄養家庭，女童則繼續留宿被告家。

指社署處理保護令保守 「有時寧不做」

張超雄質疑，母親未能照顧其中一名子女，應是重要考慮因素，署方應一併檢視其他子女，若認為生母不適宜照顧應申請保護令，惟社署處理保護令傾向保守，亦因安排兒童緊急住宿困難，「有時寧願唔做」。

兩被告案發時育有3名女兒，首被告領綜援在家照顧女兒，庭上亦披露兩人有藏毒前科。張超雄認為，即使女童必須由朋友照顧，社工亦應家訪，了解託養者經濟能力、有否吸毒或精神問題、能否擔起照顧責任等。

雷張慎佳形容，嚴重虐兒個案往往是「細路哥有血有肉嘅生命，話畀我哋知，佢哋受嘅對待好差」。庭上透露女童曾缺席母嬰健康院檢查，亦沒接受學前教育，雷太認為這反映女童「入唔到個機制」，未能由院方或學校揭發情况，促檢討社福機構、醫院等機制為何未能覆蓋案中女童。

社署：考慮兒童狀况申請保護令

社署回覆稱，會考慮兒童或青少年身心、父母或監護人照顧能力等，為需要者申請照顧或保護令，重申深信每名兒童都應免受傷害或虐待，會積極促進有關專業人士的合作及個案管理，協力支援有需要家庭。