託養22月嬰受虐後亡 同居男女囚64月

官促當局檢討女童生前無人跟進

被告柯靜雯（34歲）和蕭國偉（30歲）各被控一項虐兒罪。案情稱，女童Heiley的生母將其交託兩名被告照顧，女童2019年1月至6月20日期間遭兩人虐待，終在6月20日凌晨離世。

黃官總結案情稱，女童身上70處新舊傷痕，反映她受「嚴重的身體虐待」，不論傷痕是由哪名被告造成，另一被告亦必然在虐待發生時「視而不見」，或沒採取正確行動制止，即使首被告是女童主要照顧者，亦招認多次虐待女童，但兩人住在同一屋簷下，不可能沒察覺女童狀况。

控方指沒證據控更重 官：難評寬大否

女童6月19日晚上在粥店吃飯時，閉路電視片段顯示她無明顯傷痕，黃官接納醫療報告認為，女童頭部瘀傷在晚飯後造成，而當時女童一直由兩被告看管。黃官稱，難判斷控方認為沒足夠證據起訴更嚴重罪行是否「寬大的評估」，但已考慮兩人沒被指控導致女童死亡。

他續稱，女童19個月大時曾檢查健康正常，卻在兩人看管下轉差，報告顯示她因飢餓而營養不良，腦部、體重等發展遜於同齡，胸腺更出現病變，免疫能力減弱，反映兩人不當及疏忽照顧女童。又批評被告不管天氣冷暖，亦只讓女童睡在單薄牀褥，更用狗鏈以「毫無尊嚴」的方式把女童鎖在家。

首被告求情稱父家暴 兩女均學障

辯方求情稱，首被告本身是「悲劇人物」，幼時被父親家暴，其後因債務問題拋棄她。她曾離婚，亦三度流產，與同居男子所生兒子亦夭折，長女及次女均有學習障礙，令她飽受壓力；次被告則忙於工作養家，因女童踢她的女兒才憤而掌摑她，被捕後亦非常後悔。

黃官總結稱，社會有責任保護兒童，故判刑須阻嚇，認為8年監禁足以反映嚴重，因兩人認罪扣減三分之一刑期，即使兩人子女年幼，亦正由寄養家庭或兒童之家看管，認為沒減刑空間，判兩人囚5年4個月。

【案件編號：HCCC 99/21】