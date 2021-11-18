漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣

署方：深灣12次捕捉搬遷未見效

漁護署長梁肇輝昨向本報稱，現約有60個野豬出沒黑點，除昨晚行動的深灣道，將優先處理同樣情况失控的嚴重黑點，部分地點野豬有挑釁行為，目標要減低對市民威脅。對於關注團體稱昨晚行動「誘殺」野豬，他解釋深灣道野豬每晚都會走下來，當牠們走到山邊，需引牠們走到可控制範圍再放麻醉槍才可捕捉，否則牠們走上山便無法找到。

漁護署昨晚發稿稱，昨晚8時開始在深灣道進行捕捉行動，獸醫利用麻醉槍捕獲7頭野豬並注射藥物人道毁滅，行動10時完成。署方稱該處常有人餵豬，令牠們習慣在道路出沒及向途人甚至追車索食。2018年至今年10月署方於該處一帶做12次捕捉及搬遷行動，將35頭野豬搬到偏遠郊野，並為當中27頭野豬避孕或絕育，但未能有效控制野豬滋擾，對市民及道路使用者構成危險。

大野豬中槍被抬 山上豬群叫

現場為深灣道近海洋公園水上樂園入口，路邊有鐵絲網隔開山上及道路。多名警員晚上8時許封鎖該處。現場有一大一小兩頭野豬從山上走出鐵絲網範圍，逾10名身穿漁護署背心人員到場，先在現場放置麵包皮引誘野豬，數名人員手持盾牌並展開一個大網包圍兩頭野豬；另有人員在署方貨車位置，向兩豬注射麻醉槍。小野豬中槍後倒下，大野豬掙扎數分鐘後亦倒下，約四五名署方人員見大野豬倒下後上前抬走。大野豬抬走一刻，山上一群野豬號叫。

漁護署人員其後移往近深灣遊艇會位置，倒麵包皮在地，引誘山坡上野豬走落山，10多頭豬從山坡走到路邊進食，人員再以網圍起野豬並射麻醉槍，至少5頭中槍，主要為大豬。人員再上前為野豬注射，然後逐一將野豬抬上手推車，有野豬被抬走時仍掙扎。

行動期間，野豬關注組幹事Roni衝入警方防線欲接近野豬，被警方帶出防線。他稱，漁護署2017年起推行捕捉、避孕、絕育、放回，現卻人道毀滅，批評倒行逆施，又批評署方無資源管理野豬，「要動物埋單」。他批評署方到場後未先驅趕野豬，並以食物「誘殺」，有如設陷阱，做法卑劣，又質疑署方日後如何教育公眾不要餵野豬。

舊策下黑點減1/3 署長：無法等教育

對於動物保護界要求以絕育等方式處理，梁肇輝稱，自2017年起為野豬絕育、搬遷，但黑點數目只減了三分之一，即由90個減至約60個，現已到臨界點，即使教育、執法，餵豬者繼續餵，「牠們（野豬）已不驚人，大搖大擺」，潛在危險需處理，無法再等慢慢教育。

愛協批署方拒納意見

民主黨南區團隊譴責漁護署引誘野豬捕殺，「整個過程及方式極不人道」，要求政府立即停止非人道誘殺行動。

愛護動物協會稱「嚴厲反對是次行動」，批評署方拒接納反對意見，任何情况下野生動物管理都應先採取非致命方式。

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