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【Emily】麥美娟選委界獲葉劉跨黨提名 黎棟國提名黨友容海恩

【明報專訊】立法會參選人搵至少10個、最多20個選委提名，先可以入閘。Emily日前翻查立法會選委會界別參選人嘅提名，睇吓政黨領導嘅提名畀邊個，新民黨主席葉劉淑儀就跨黨「加持」咗參選人工聯會麥美娟，而麥美娟同時獲所屬工聯會嘅理事長黃國提名。麥美娟本身因立法會議員身分係選委，但佢就無喺呢個界別用提名權。而事實上，黃國係麥美娟嘅選舉對手，黃國嘅提名中包括民建聯主席李慧琼。至於參選九龍中直選嘅李慧琼，提名主要來自民建聯黨友。

麥無動用提名權

選委會界別共有51名參選人。新民黨喺呢個界別嘅參選人仲有容海恩，佢獲同為參選人嘅黨副主席黎棟國提名。自由黨只有李鎮強一個參選人喺呢個界別，但黨主席張宇人同黨魁鍾國斌分別提名咗盛智文同管浩鳴；李鎮強都有邵家輝、陳曉峰、胡漢清等自己黨友畀提名。

自由黨一人選 張宇人鍾國斌撐外人

有政黨領導就撐自己友，例如經民聯主席盧偉國將佢一票提名送咗畀黨友梁美芬；工聯會榮譽會長林淑儀提名咗工聯會陸頌雄。

葉劉淑儀係港島西參選人，對手有民建聯陳學鋒同離島區議員方龍飛。張宇人係飲食界參選人，對手有徐汶緯；鍾國斌為紡織及製衣界參選人，對手有陳祖恒。盧偉國參選工程界，對手有黃偉信。李慧琼喺九龍中嘅對手有黃大仙區議員譚香文同九龍城區議會主席楊永杰。

相關字詞﹕麥美娟 選委會界別 立法會選舉 2021 葉劉淑儀

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