【Emily】麥美娟選委界獲葉劉跨黨提名 黎棟國提名黨友容海恩

麥無動用提名權

選委會界別共有51名參選人。新民黨喺呢個界別嘅參選人仲有容海恩，佢獲同為參選人嘅黨副主席黎棟國提名。自由黨只有李鎮強一個參選人喺呢個界別，但黨主席張宇人同黨魁鍾國斌分別提名咗盛智文同管浩鳴；李鎮強都有邵家輝、陳曉峰、胡漢清等自己黨友畀提名。

自由黨一人選 張宇人鍾國斌撐外人

有政黨領導就撐自己友，例如經民聯主席盧偉國將佢一票提名送咗畀黨友梁美芬；工聯會榮譽會長林淑儀提名咗工聯會陸頌雄。

葉劉淑儀係港島西參選人，對手有民建聯陳學鋒同離島區議員方龍飛。張宇人係飲食界參選人，對手有徐汶緯；鍾國斌為紡織及製衣界參選人，對手有陳祖恒。盧偉國參選工程界，對手有黃偉信。李慧琼喺九龍中嘅對手有黃大仙區議員譚香文同九龍城區議會主席楊永杰。