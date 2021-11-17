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2021年11月17日星期三
港聞二
七欖五度延期 欖總憂港再無國際賽 稱長期停辦將於賽程消失 料啟德體育園或無大賽
林鄭稱機師檢疫安排適合 何栢良：唔湯唔水
倡分階段予未成年打科興 劉宇隆：最終幼稚園生要接種
美商會會長辭職：無法說服港府放寬檢疫
Delta+確診者酒店13環境樣本陽性
夫婦NGO涉騙教局千萬 妻漏網 串謀用假支票假結單 誇大導師時薪
話你知：「區本計劃」資助NGO支援基層生
西九沙田法院兩官收粉末信 數十人疏散
戀童漢出獄一年再狎男童認5罪
女生隔10小時注抗生素不治 醫生不解院方「咁耐先打」
女嬰初斷輕微出血 轉院揭顱內嚴重出血
選舉舞弊案 戴耀廷擬認罪
海關追截快艇 檢890公斤龍蝦
私家車倒車撞交警 黑幫男被捕
foodpanda談判無果 勞方代表籲復工 資方拒訂最低服務費訴求 明日再談判
殺市區野豬 林鄭：市民安全為先 研增餵飼刑罰
回應拒續外媒記者簽證 稱自己申美簽證亦被拒 林鄭：批核屬政府主權
綠van荃灣燈位撞飛途人 警查衝燈
咬趙家賢案 被告問傷者能否原諒 同案4人傷 背傷女事主：覺得有尖嘢拮我
踢警長囚4月上訴刑期 文員獲「法外施恩」即時釋放
控方指陳虹秀「自招嫌疑」 官拒納判付法援分擔費
大灣區GBA專題：江門海灣經濟 西翼樞紐門戶
失業率跌至4.3% 學者料年底4％ 稱倘無大規模通關將現瓶頸
「買虛幣」綁架案 警再拘6人
指三跑承建商欠薪半億 工人靜坐 促機管局墊支
尊子漫畫
【Emily】麥美娟選委界獲葉劉跨黨提名 黎棟國提名黨友容海恩
【Emily】預繳6萬開支 辭任區議員申發還遭拒 陳劍琴批「改口」 民署：不評論
【Emily】稱挺過渡房屋政策 楊永杰反對選區內建屋
【Emily】扮《鬼滅》伊之助 楊上進促監管非法餵野豬
【Emily】再出發大聯盟下周五辦選委界論壇
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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七欖五度延期 欖總憂港再無國際賽 稱長期停辦將於賽程消失 料啟德體育園或無大賽
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