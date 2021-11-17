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指三跑承建商欠薪半億 工人靜坐 促機管局墊支

【明報專訊】約60名機場三跑工程分判商工人昨日到機管局行政大樓外靜坐，指承建商「禮頓-俊和」聯營合約到期離場後，未支付工資尾數予分判商，涉及4個工種共欠薪約5000萬元。工人代表昨午與承建商及機管局開會後，承建商仍拒付薪金，工人要求機管局明日前回覆會否代墊支工資，否則會繼續發起請願行動。

機管局回應稱，正安排有關工程承建商合約到期後，有秩序地與後續承建商交接工作，並提醒承建商妥善處理其分判合約，確保工人獲應得報酬，又稱為確保三跑工程按時間表及預算完成，會分階段交付工地範圍或安排不同合約承建商提早進場。禮頓及俊和至截稿前未有回覆。勞工處稱關注事件，已即時與有關方面聯絡。

「禮頓-俊和」為三跑2號客運大樓擴建地基及底部工程承建商，早前被機管局通知因合約到期，所有工人需離場。約60名分判商工人因未獲發工資，昨早戴上頭盔，將寫有「機管局置之不理」及「點解工人有汗出冇糧出？」等白底紅字標語貼在機管局大樓外，促局方介入。被欠薪者分別為紮鐵、釘板、石屎及工字鐵的分判商工人。

機管局代表到場警告工人阻礙機場運作，或違反《機場管理局附例》，要求眾人離開。約兩小時後，機管局派員接過兩封請願信，工人和平散去。工人代表昨午與承建商及機管局會面後稱，承建商仍拒付工資，工人遂要求機管局墊支。

紮鐵分判商判頭唐先生說，承建商未向分判商工人支付10月及11月薪金及工程費尾數等，料逾百人被拖糧，涉款達5000萬。他稱工程界向來離場時會「計清數」，未試過今次情况，又稱去信禮頓及俊和均未獲回覆，工人才發起靜坐。

相關字詞﹕機管局 拖糧 三跑

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