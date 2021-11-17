失業率跌至4.3% 學者料年底4％ 稱倘無大規模通關將現瓶頸

跌0.2百分點 失業人數減8800

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由7至9月的4.5%下跌至8至10月的4.3%；就業不足率由2.1%跌至1.9%。失業人數較上次公布的減少約8800，跌至17.18萬人。大多數主要行業的失業率及就業不足率均下跌，較明顯的是樓房裝飾、修葺及保養業，跌1.4個百分點至8.8%；餐飲服務活動業跌0.8個百分點至7.7%；藝術、娛樂及康樂活動更跌2.3個百分點至4.5%。

勞福局長羅致光表示，勞工市場應會繼續改善，但改善幅度將取決於經濟復蘇步伐，本地疫情穩定和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關活動，然而幾近冰封的訪港旅遊業仍是制約因素；要為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實基礎，社會各界應對新冠疫情保持警惕，更廣泛接種疫苗並遵從防疫措施。他又指勞工處8至10月平均每月錄得逾10萬個來自私營機構的空缺，較7至9月平均數字升2.1%，按年升64.7%。

勞處月錄10萬私營機構空缺

人力資源管理顧問機構ECA International昨公布調查，訪問香港170間企業，顯示企業預計明年僱員加薪約3.2%，撇除通脹率後，僱員實際薪酬有約1.1%增長，較今年實際薪酬增長0.6%高近倍。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，失業率下降速率見放緩，預期今年底失業率降至4%，但能否通關是重要因素，每日1000名額的小規模通關對零售業幫助不大，若未能大規模通關，預期失業率在4%會現瓶頸。

社署昨公布10月整體領取綜援個案按月跌0.4%至逾21.8萬宗，失業類別個案按月跌1.4%至逾1.88萬宗，數字較去年1月疫情初襲港時增約49.6%。8至10月失業類別個案的平均每月有502宗申請，數字較7至9月跌4.9%。