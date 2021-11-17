港聞

港聞二

失業率跌至4.3% 學者料年底4％ 稱倘無大規模通關將現瓶頸

【明報專訊】本港失業率持續改善，最新8至10月一季失業率再跌0.2個百分點至4.3％，錄得明顯跌幅的包括「樓房裝飾、修葺及保養業」、餐飲服務活動業和「藝術、娛樂及康樂活動」。就業不足率亦回落0.2個百分點至1.9%；「失業大軍」跌至約17萬人。有學者預期今年底失業率會跌至4%，但若未能大規模通關，失業率下跌將出現瓶頸。

跌0.2百分點 失業人數減8800

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由7至9月的4.5%下跌至8至10月的4.3%；就業不足率由2.1%跌至1.9%。失業人數較上次公布的減少約8800，跌至17.18萬人。大多數主要行業的失業率及就業不足率均下跌，較明顯的是樓房裝飾、修葺及保養業，跌1.4個百分點至8.8%；餐飲服務活動業跌0.8個百分點至7.7%；藝術、娛樂及康樂活動更跌2.3個百分點至4.5%。

勞福局長羅致光表示，勞工市場應會繼續改善，但改善幅度將取決於經濟復蘇步伐，本地疫情穩定和消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關活動，然而幾近冰封的訪港旅遊業仍是制約因素；要為經濟及勞工市場的進一步改善奠定更堅實基礎，社會各界應對新冠疫情保持警惕，更廣泛接種疫苗並遵從防疫措施。他又指勞工處8至10月平均每月錄得逾10萬個來自私營機構的空缺，較7至9月平均數字升2.1%，按年升64.7%。

勞處月錄10萬私營機構空缺

人力資源管理顧問機構ECA International昨公布調查，訪問香港170間企業，顯示企業預計明年僱員加薪約3.2%，撇除通脹率後，僱員實際薪酬有約1.1%增長，較今年實際薪酬增長0.6%高近倍。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，失業率下降速率見放緩，預期今年底失業率降至4%，但能否通關是重要因素，每日1000名額的小規模通關對零售業幫助不大，若未能大規模通關，預期失業率在4%會現瓶頸。

社署昨公布10月整體領取綜援個案按月跌0.4%至逾21.8萬宗，失業類別個案按月跌1.4%至逾1.88萬宗，數字較去年1月疫情初襲港時增約49.6%。8至10月失業類別個案的平均每月有502宗申請，數字較7至9月跌4.9%。

上 / 下一篇新聞

七欖五度延期 欖總憂港再無國際賽 稱長期停辦將於賽程消失 料啟德體育園或無大賽
七欖五度延期 欖總憂港再無國際賽 稱長期停辦將於賽程消失 料啟德體育園或無大賽
林鄭稱機師檢疫安排適合 何栢良：唔湯唔水
林鄭稱機師檢疫安排適合 何栢良：唔湯唔水
倡分階段予未成年打科興 劉宇隆：最終幼稚園生要接種
倡分階段予未成年打科興 劉宇隆：最終幼稚園生要接種
美商會會長辭職：無法說服港府放寬檢疫
美商會會長辭職：無法說服港府放寬檢疫
Delta+確診者酒店13環境樣本陽性
Delta+確診者酒店13環境樣本陽性
夫婦NGO涉騙教局千萬 妻漏網 串謀用假支票假結單 誇大導師時薪
夫婦NGO涉騙教局千萬 妻漏網 串謀用假支票假結單 誇大導師時薪
話你知：「區本計劃」資助NGO支援基層生
話你知：「區本計劃」資助NGO支援基層生
西九沙田法院兩官收粉末信 數十人疏散
西九沙田法院兩官收粉末信 數十人疏散
戀童漢出獄一年再狎男童認5罪
戀童漢出獄一年再狎男童認5罪
女生隔10小時注抗生素不治 醫生不解院方「咁耐先打」
女生隔10小時注抗生素不治 醫生不解院方「咁耐先打」
女嬰初斷輕微出血 轉院揭顱內嚴重出血
女嬰初斷輕微出血 轉院揭顱內嚴重出血
選舉舞弊案 戴耀廷擬認罪
選舉舞弊案 戴耀廷擬認罪
海關追截快艇 檢890公斤龍蝦
海關追截快艇 檢890公斤龍蝦
私家車倒車撞交警 黑幫男被捕
私家車倒車撞交警 黑幫男被捕
foodpanda談判無果 勞方代表籲復工 資方拒訂最低服務費訴求 明日再談判
foodpanda談判無果 勞方代表籲復工 資方拒訂最低服務費訴求 明日再談判
殺市區野豬 林鄭：市民安全為先 研增餵飼刑罰
殺市區野豬 林鄭：市民安全為先 研增餵飼刑罰
回應拒續外媒記者簽證 稱自己申美簽證亦被拒 林鄭：批核屬政府主權
回應拒續外媒記者簽證 稱自己申美簽證亦被拒 林鄭：批核屬政府主權
綠van荃灣燈位撞飛途人 警查衝燈
綠van荃灣燈位撞飛途人 警查衝燈
咬趙家賢案 被告問傷者能否原諒 同案4人傷 背傷女事主：覺得有尖嘢拮我
咬趙家賢案 被告問傷者能否原諒 同案4人傷 背傷女事主：覺得有尖嘢拮我
踢警長囚4月上訴刑期 文員獲「法外施恩」即時釋放
踢警長囚4月上訴刑期 文員獲「法外施恩」即時釋放
控方指陳虹秀「自招嫌疑」 官拒納判付法援分擔費
控方指陳虹秀「自招嫌疑」 官拒納判付法援分擔費
大灣區GBA專題：江門海灣經濟 西翼樞紐門戶
大灣區GBA專題：江門海灣經濟 西翼樞紐門戶
「買虛幣」綁架案 警再拘6人
「買虛幣」綁架案 警再拘6人
指三跑承建商欠薪半億 工人靜坐 促機管局墊支
指三跑承建商欠薪半億 工人靜坐 促機管局墊支
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】麥美娟選委界獲葉劉跨黨提名 黎棟國提名黨友容海恩
【Emily】麥美娟選委界獲葉劉跨黨提名 黎棟國提名黨友容海恩
【Emily】預繳6萬開支 辭任區議員申發還遭拒 陳劍琴批「改口」 民署：不評論
【Emily】預繳6萬開支 辭任區議員申發還遭拒 陳劍琴批「改口」 民署：不評論
【Emily】稱挺過渡房屋政策 楊永杰反對選區內建屋
【Emily】稱挺過渡房屋政策 楊永杰反對選區內建屋
【Emily】扮《鬼滅》伊之助 楊上進促監管非法餵野豬
【Emily】扮《鬼滅》伊之助 楊上進促監管非法餵野豬
【Emily】再出發大聯盟下周五辦選委界論壇
【Emily】再出發大聯盟下周五辦選委界論壇