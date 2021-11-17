控方指陳虹秀「自招嫌疑」 官拒納判付法援分擔費

官：被告在場言行非爭議事項

沈官昨頒下書面判辭引述控方反對被告陳虹秀申請訟費，控方指她自招嫌疑、未有在較早時間提出解釋。

控方又指，被告在現場逗留至少40分鐘，用擴音器向警方叫囂「警察保持克制」、「畀足時間市民離開」等，又指她曾與非法集結者在一起，各人手持鐵通圓盾堵路。控方續稱，被告穿黑衣和戴防毒面具，在暴動現場被捕，顯示她有備而來和早有預謀，她明知身處現場的原因，但沒較早前向警方提出有效解釋，之後被告在警誡下有權保持緘默。

沈官認為，辯方對被告衣著和裝備描述較為反映事實，引述她穿著印有「我哋係社工，守護公義」的黑衫和白褲。沈官稱，被告言行均展露人前，「看不到還有什麼有力的證據」顯示被告把它收藏起來。

由於控方反對理由不成立，沈官批准被告申請，即由控方支付被告的法律援助署分擔費。

陳虹秀及同案其餘7名被告全部罪名不成立，律政司不服裁決，早前以案件呈述形式提出上訴。

【案件編號：DCCC 12/20】

（反修例風暴）